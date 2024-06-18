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陸潛艦一路浮航 台海軍前司令研判「北返例行大修」

台灣新聞組／台北19日電
澎湖漁船昨天近距離目擊大陸潛艦上浮，引起熱議。(民眾提供)
澎湖漁船昨天近距離目擊大陸潛艦上浮，引起熱議。(民眾提供)

解放軍094型核潛艦現蹤金門外海，引發是否發生意外的質疑。國防部官員透露，該艦其實一路浮航，可能因清晨能見度不佳，台方漁民在距離不遠處看到就誤以為剛上浮。海軍前司令、國民黨立委陳永康指出，最可能情況是該艦北返進行例行大修；他說，解放軍核潛艦此時多半選擇在大陸沿海浮出水面航行，乍看行蹤曝光，但其實無洩漏情資之虞。

陳永康說，解放094型戰略飛彈潛艦現有6艘，其中5艘以海南島三亞為母港，在南海水域進行「戰備值班」。解放核潛艦都在遼寧省葫蘆島的渤海造船廠興建，每隔數年大修也是返廠進行。此時通常在大陸沿岸領海範圍內上浮航行，並有水面艦艇伴護以維安全，從船身浮出水面甚高可判斷，艦上「巨浪」彈道飛彈應在三亞就已卸下。

為何潛艦選擇走台灣海峽，不走台灣東岸深水區？陳永康解釋，該艦只是返廠修護，會在船塢待上很長時間，沒有特別保密必要；094潛艦長137公尺、排水量破萬噸，在大陸沿岸淺海潛航非常危險，很容易發生觸底意外，因此維持浮航，而且通過巴士海峽或宮古海峽可能被人錄下潛航噪音進行分析，在自身領海內浮航、遠離他國水面與水下艦艇浮航，聲紋與潛航不同，沒有太高情報價值。

中華戰略學會資深研究員張競表示，彈道飛彈潛艦在淺水海域執行戰術機動時，基本採取淺潛與低速，若有航行安全顧慮又無敵情威脅，可改採浮航。事發海域正好有大量捕撈小管漁船作業，該潛艦可能因此上浮航行，避免被漁網絞纏。

張競指出，伴隨的水面艦若只是遠距離屏衛，顯示潛艦的動力系統維持運作，無須他艦靠近支援。如果解放軍有大量兵力緊急出港、趕往潛艦所在水域，就要注意有無專業拖帶艦船一併前往，藉以判定潛艦是否發生意外？是否需要拖帶支援？是否需要傷患救援與後送？

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲研判，解放潛艦浮航可能有技術故障、海底地形改變、刻意秀肌肉等三種可能；從航行路徑來看，推測應該是要由南往北返航例行維修，並非刻意針對台灣。國防安全研究院副研究員黃恩浩認為，此類潛艦主要是針對大國競爭，不是針對台灣，不用太過緊張。

解放軍 彈道飛彈 國防部

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