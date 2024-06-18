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如何判斷潛艦是正常航行或遇險？專家這麼說

記者程嘉文／台北即時報導
解放軍094A型戰略核潛艦。(圖／取自微博)
解放軍094A型戰略核潛艦。(圖／取自微博)

對於中國094型核子彈道飛彈潛艦（SSBN）現身金門附近海域， 許多人紛紛懷疑該艦發生故障，也有網路鄉民宣稱，台灣海峽水淺，潛艦開來就是送死。中華戰略學會資深研究員張競表示，要判斷這艘潛艦是否當真發生意外，或是一般正常的航行，有很多面向可以觀察。

張競說，SSBN通常會演練「航渡淺水海域」課目，這是潛艦前往「戰備值班發射陣地海域」時，在海上實施戰術機動的必要過程。解放軍針對此項演練課目，在渤海、黃海、台灣海峽以及華南廣東近海，依據水文條件與商漁船活動樣態，設有數個演練海域。

他說，基本是以淺潛（潛望鏡深度）與低速運動，若有航行安全顧慮，例如可能遭遇漁網絞纏，在無敵情威脅狀況下，可改採浮航，儘速通過航安顧慮海域。目前台灣灘北部、澎湖西部至金門海域，正是捕撈小管熱季，有大量漁船作業，該潛艦可能因此採取浮航避讓作業漁網。

張競也指出，其他判斷該潛艦目前所處狀態的方式：若發現水面艦並不靠近潛艦，保持遠距護航屏衛態勢，顯示該潛艦本身動力系統能維持運作，不需他艦前往馳援。

假若解放軍大量輕快兵力緊急出港，並高速駛向該潛艦所在位置會合，就要注意到是否有專業拖帶艦船駛向該潛艦所在位置。從此等樣態就可判定該潛艦是否發生意外？是否需要拖帶支援？是否需要傷患救援與後送？

他進一步表示，必須擴大視角觀察態勢，不要亂下結論。例如觀察寧德、三都與廈門等港口與鄰近海域，當地解放軍與海警艦艇活動軌跡，才能獲致結論。

張競也說，當局不要忘記發獎金給漁民朋友，同時該對漁民加強宣導「多通報、少爆料」。箇中如何拿捏，國防部與海巡署要相互合作共同努力。

解放軍 國防部 彈道飛彈

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