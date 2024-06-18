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新北市長民調：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能贏他

記者鄭媁／台北即時報導
台北市副市長李四川。(本報系資料照)
台北市副市長李四川。(本報系資料照)

藍綠白積極布局2026新北市長選舉。根據中廣、民意調查協會最新民調，相較於新北市副市長劉和然及立委洪孟楷，台北市副市長李四川在國民黨潛在的候選人中最具競爭力；但若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在的候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川0.13%。

經查證，該民調為中廣內參民調，並未正式對外公布。調查期間為2024年5月24日至29日，以新北市有投票權民眾為對象，成功電訪1075份有效樣本，在95%的信賴水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

在藍綠白潛在的新北市長候選人中，民進黨鄭文燦獲33.42%支持度，險勝國民黨李四川（33.29%），而黃國昌則獲12.47%支持。不過，若黃國昌代表民眾黨參戰，民進黨派出秘書長林右昌、立委蘇巧慧，支持度皆敗給李四川。

在民進黨內的潛在人選中，若以鄭文燦、蘇巧慧與林右昌3人互比，蘇獲得26.35%支持居首，鄭文燦獲20.48%居次，林右昌僅10.13%排第三。

而在國民黨內的潛在人選中，李四川的支持度（37.26%）以壓倒性勝過新北市副市長劉和然（5.14%）與立委洪孟楷（14%）。民調指出，若國民黨派出劉和然或洪孟楷角逐，皆輸給民進黨的鄭文燦、林右昌與蘇巧慧。

民調顯示，如果民進黨推派蘇巧慧角逐，李四川將以33.97%支持領先蘇的31.35%與黃國昌的12.84%。若民進黨改推林右昌，李四川將以9個百分點大幅領先林的25.89%與黃國昌的13.23%。

民進黨 民調 國民黨

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