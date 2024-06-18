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解放軍核潛「上浮」被目擊型號曝光…故障？專家提1疑點

記者張議晨／高雄即時報導
澎湖漁民目擊到解放軍核潛上浮地點，約在金門與澎湖之間海域。(取自Google Maps)
澎湖漁民目擊到解放軍核潛上浮地點，約在金門與澎湖之間海域。(取自Google Maps)

澎湖有漁民在金門至澎湖的海域捕撈小管時，目擊一艘疑為解放軍潛艦突然上浮，旁邊還有軍艦伴航，照片曝光後，引起網友熱烈討論；熟悉解放軍動態、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑從外觀判讀，應為解放軍094A級戰略核潛艇，不過核潛上浮「罕見」，加上又有軍艦伴航，不排除是航行出現問題，才會有此狀況。

林穎佑指出，094A級戰略核潛艇主要部屬在解放軍北部、南部戰區，北部約在渤海灣一帶，南部則為南海周邊，因屬於戰略嚇阻力之一，台海並非他主要任務部署海域，會突然出現在台海，推測應為跨戰區移動，可能是演習或是改變部署位置。

林穎佑說，核潛任務特殊，尤其094A級又是彈道飛彈核潛艇，機敏性高，為了保持匿蹤性，一般不會輕易上浮，從報導及漁民描述來看，核潛上浮時一旁還有軍艦伴航，狀況確實罕見，林穎佑不排除是航行出現問題，才會突然上浮，讓台灣漁民目擊。

台灣海峽並非首次有漁民目擊到核潛艇上浮現蹤，去年台國軍漢光實兵演習前夕，也有漁民在金門、澎湖之間海域目擊到潛艦上浮，當時軍事迷根據外觀研判，應為解放軍的常規動力潛艦，該艦也引起網友熱議。

林穎佑說，近幾年台國軍演習都可以看到解放軍潛艦出沒痕跡，因近期眾所矚目的環太平洋軍事演習即將登場，推測解放軍活動應該也會增加，潛艦、軍艦動態應該更為熱絡，海軍應研擬是否要加強聯合情偵作為，掌握軍情動態。

澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。(圖／民眾提供)
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。(圖／民眾提供)

解放軍 彈道飛彈

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