解放軍潛艦浮航金門外海 顧立雄：有掌握、不宜透露細節

澎湖漁船近距離目擊中國潛艦上浮，引起熱議。(圖／民眾提供)

中國核子彈道飛彈 潛艦18日現身金門外海，遭出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是中國海軍094型彈道飛彈潛艦（SSBN），北約將其稱為「晉」級，可搭載12枚中國自製「巨浪」2型或3型潛射彈道飛彈、攜帶核彈頭，射程7000至9000公里。

台國軍掌握細節不便透露

台國防部 長顧立雄昨表示，台國軍已透過情監偵手段掌握資訊，但不宜透露細節；詳細情監偵手段也不便對外透露。至於是否掌握潛艦型號及企圖？顧立雄回應，細節部分保留。台海巡署昨未多回應，僅表示解放軍 艦動向涉及國防事務及聯合情監偵手段，細節無法對外說明。

解放軍機艦擾台呈3面包夾

台國防部昨天上午6時至昨天上午6時偵獲解放軍機20架次、解放軍艦7艘次擾台，其中7架次解放軍機逾越中線，逼近台中56浬，另有一架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海飛行至台東外海，形成在台灣西、南、東方三面包夾態勢，解放軍潛艦出沒台海動機引起諸多揣測。

台海軍前上將、國民黨立委陳永康等專家分析認為，最可能的情況是北返遼寧省葫蘆島的渤海造船廠進行例行大修，無須緊張；台國防部也表示，軍方對於解放軍在台海周邊的軍事動態，持續運用任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

潛艦浮航 仍在中國領海範圍內

依據澎湖漁民回報，目擊解放軍潛艦位置約在北緯24度、東經118度22分，亦即海峽中線以西的福建省漳浦縣外海，仍在中國領海範圍內，靠近中國領海基線約11浬，距台國軍據守的東碇島東南方約11浬、距金門約24浬、距澎湖西嶼約66浬；同一地點在去年7月也有漁民目擊潛艦浮航。

漁民回報，發現潛艦後不久，海面又出現一艘解放軍艦艇，兩艦旋即駛離目視範圍、往中國方向前進，潛艦全程保持浮航狀態。

094型潛艦是中國第二代核動力彈道飛彈潛艦，代替只造一艘的第一代092型，讓中國真正具備水下核打擊力量。094型總共建造六艘，第一批四艘於2007至2015年服役，第二批改良型094A兩艘，於2020、2021年服役。除了第一艘留在北海艦隊擔任訓練，其他五艘以海南島三亞市的亞龍灣基地為母港。

解放軍艦擾台 他國軍艦也常出沒

解放軍軍艦近幾年頻繁擾台，其他國籍軍艦也時常出沒台海周邊海域，因軍艦航行均關閉船舶自動辨識系統（AIS），雖有岸際雷達可掌握動態，但要辨識艦型仍仰賴船隻、飛機目視。

為鼓勵海上作業漁民發現中國或其他國家艦隻時回報，海軍設有獎勵制度。依顧立雄在立院答覆國民黨立委陳玉珍質詢，2019年到去年通報39件，發出獎金新台幣44萬元(約1.4萬美元)，今年至今還沒發出獎金。