台灣博愛座存廢惹議 北捷：大眾運輸因中央法規無法廢除

台灣的大眾運輸規定設置博愛座，近幾年來屢發生爭位糾紛。圖為捷運上博愛座空著，但多數人不敢坐。(本報系資料照)

台北捷運 近日發生多起博愛座 糾紛，引發討論；有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。台北捷運公司今表示，博愛座受限中央法規，沒辦法單方面取消，呼籲民眾把博愛座禮讓給「有需要」的旅客。

台北捷運表示，博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定，且配合交通部頒布「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規範，大眾運輸工具上設置博愛座，並於明顯處標示博愛座字樣，宣導優先禮讓給有需要的旅客。

為照顧年長者、孕婦、行動不便者及身體不適的旅客，台北捷運於捷運電聯車每節車廂靠近車門處均設有博愛座，博愛座塗裝為深藍色，以便與一般座位明顯區別。自2007年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，凡年長者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客，不需任何證明文件，皆可在全系統車站詢問處自由免費索取及使用。

北捷說，目前仍持續加強進行各項關懷禮讓宣導，期望旅客於享受捷運安全便捷的同時，能以實際行動關懷其他旅客或老弱婦孺，相互禮貌地共同使用電梯及其他捷運設施，共創友善有禮的乘車環境。

博愛座存廢議題掀起討論。部分民眾認為，每位旅客都付同樣的價格搭車，有優惠身份的長者甚至不用花錢，還拿年輕人繳納的稅金搭車，欺負辛苦上班、身體不舒服的旅客，應廢除博愛座；另一派人則認為，保留博愛座是要照顧有隱性需求的人，像是身體不適、孕婦、行動不便者。