台立委生病失聲 首次利用AI擬真音協助質詢

立委陳菁徽進行總質詢，但因無預警聲帶突然失聲，在經治療後仍因無法實際出聲，因此緊急應變邀請科技立委葛如鈞協助，利用聲音紀錄製作「AI徽徽」擬真聲音，並輔助使用在對卓榮泰院長的質詢上，成為國會首度利用AI輔助質詢的立委。(記者邱德祥／攝影)

台立委陳菁徽今天進行總質詢，但因無預警聲帶突然失聲，在經治療後仍因無法實際出聲，因此緊急應變邀請科技立委葛如鈞協助，利用聲音紀錄製作「AI 徽徽」擬真聲音，並輔助使用在對卓榮泰院長的質詢上，成為國會首度利用AI輔助質詢的立委。

陳菁徽證實，從昨天離開國會辦公室後不到兩小時，即從輕微喉嚨痛加劇變成無法發聲，對此深感詫異，一到今早還趕緊赴醫治療。最終，在改善聲帶仍無法出聲之下，便馬上利用自己的真實影片，擷取當中聲音紀錄後交由AI製成擬真人聲，並套到質詢稿。實際上場時，則在徵得主席同意使用AI輔助後，以自己親身站在質詢臺，藉AI出聲後，再開口對問政議題追問。

陳菁徽表示，所準備的質詢內容中，有著最重要的解決少子化國安危機、血汗醫護瀕崩潰的反映，以及頂尖清華與陽明交大高雄設校的行政爭取，還有如身障權益與長輩照顧等議題。如果，要放棄準備多時的總質詢，實在會感到不甘心放不下，有幸在AI輔助之下實際來完成整場質詢，後續更將對政府的答詢來緊迫監督。

陳菁徽說到，所有委員同仁們都可能碰到突發的身體異況，但有AI科技輔助，就能更順暢地為人民發聲，也可協助未來身體功能有限，如無法開口說話的國人能平等的參政。期待從立法院做起，未來在社會上，相關的應用方式可讓大家都有更細緻、更順暢的環境。

影片來源：聯合新聞網