我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流行歌手賈斯汀 在紐約酒醉駕車被捕

WSJ：郭文貴案反映與中國有關訴訟官司的翻譯難題

解放軍核戰略潛艦現身台海 學者：目標非台灣 別緊張

記者程平／台北即時報導
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。(圖／民眾提供)
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。(圖／民眾提供)

今晨一艘解放軍核武戰略潛艦出現在海峽中線以西，引發關注。國防安全研究院副研究員黃恩浩認為，此類潛艦會在軍艦伴行下浮出水面航行，可能是出了什麼狀況；黃恩浩也說，這類潛艦主要是針對大國競爭，不是台灣，不用太過緊張。

黃恩浩說，不論是媒體傳出的096型還是094型，基本上都是核武戰略潛艦，應該會配置巨浪三型洲際飛彈。這類型潛艦必須要沉入水裡，讓敵人抓不到才有威嚇力，尤其是搭配洲際飛彈後的效果，但若浮出水面，就跟一般的船一樣。

黃恩浩也說，此類戰略核潛艇，主要的目標是大國競爭，就像藏在太平洋深處，讓美國查不到，產生嚇阻能力，針對台海不可能用這種武器，用核攻擊或常軌潛艦就好，所以不用太過緊張。

黃恩浩說，這次浮出的核武戰略潛艦是在台灣的西南海域，這個海與到巴士海峽間原本就是中國解放軍潛艦最常出沒的區域，因為潛艦只要使出巴士海峽，就能進入太平洋比較深的海域，比較不容易被發現。

黃恩浩研判，從這次潛艦浮出水面，又有軍艦伴行，可能是演習中出現某些狀況，需要浮出水面回港；此外，由於往北沒有什麼港可供此行潛艦維護，最終可能還是要前往南海的潛艦基地，或許有可能近期會有潛艦演習，但沒有潛航，可能是出了什麼問題。

解放軍

上一則

決戰覆議案 國民黨號召周五上演「藍鷹對青鳥」

延伸閱讀

衛報：全球核武經費2023年增13% 達914億元

衛報：全球核武經費2023年增13% 達914億元
新聞透視／中國核威懾 間接畫對台底線

新聞透視／中國核威懾 間接畫對台底線
因應中俄威脅 史托騰柏格稱北約討論部署更多核武

因應中俄威脅 史托騰柏格稱北約討論部署更多核武
美俄潛艦同時現身古巴海域 俄：美不應緊張

美俄潛艦同時現身古巴海域 俄：美不應緊張

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了