陸人專業和商務赴台銳減 胡歌需專案申請、健檢醫美3年來掛零　

兩岸觀光旅遊尚未恢復常態，包括專業、商務交流也面臨諸多限制。圖為桃園國際機場參加旅行團旅客於航廈內集合。(記者黃仲明／攝影)

中國大陸知名影星胡歌 日前赴台會影迷，颳起「胡歌旋風」，也為冰冷的兩岸關係注入暖流，但可能很少人知道，胡歌這次訪台仍是以「短期專業交流」向台方提出「專案申請」，經文化部、移民 署和陸委會等機關審查同意後才能入境，是一次「多方協力」下的結果。主演陸劇「繁花」爆紅兩岸的胡歌訪台，會不會只是「曇花」一現的驚喜？

大陸人士申請赴台，除觀光旅遊、社會交流（透過親屬關係）外，主要包括：專業交流（包含學術、科研、藝文、體育培訓、媒體駐點、短期專業交流等類型）、商務交流和健檢醫美三大類。據移民署統計，疫情 前2019年，專業交流、商務交流和健檢醫美的入境人次，分別為約9萬、10萬和3.6萬人，顯示兩岸民間交流依然熱絡。

2020至2022年因疫情管制，上述三類入境人次大降，專業交流和商務交流入境人次最少時，一年均不到千人，健檢醫美則自2021年起「掛零」。而儘管2023年起疫情管制已解除，這三類入境人次仍因各項限制因素以致恢復緩慢，與2019年相較，去年全年專業交流人次僅恢復約6%，商務交流也只恢復2成多，健檢醫美更掛零至今。

政府管制措施未因疫情消除而回復正常狀態，被認為是在兩岸關係越趨緊繃下，持續「兩岸脫鉤」政策路線，與賴清德總統勝選後提出希望與對岸恢復「健康有序」交流的訴求背道而馳。兩岸民間交流恢復牛步，更無助於緩和兩岸關係氛圍，為台海創造和平契機。

針對外界質疑，陸委會副主委兼發言人梁文傑日前回應，大陸人民來台大約有30個類別，其中15類已開放到一般狀態，還有15類需提出「專案申請」，他坦言「我們也正在盤點和思考，可以再開放哪些類別」。陸委會並強調，推動兩岸健康有序交流是既定方向，但應符合台方政策立場，恢復也需要「兩岸雙方相互配合及創造條件」。

然而，相較於台方目前仍對15類大陸人士來台，要求透過「專案申請」方式提出，大陸方面對台灣民眾赴陸基本已回復至疫情前的狀態，包括個人赴陸旅遊、從事商務或專業交流、媒體赴陸駐點採訪等，與疫情前的申請流程和規範並無二致。

儘管政府就專業和商務交流陸續恢復開放，但部分所謂「放寬」政策實際上卻更為緊縮。例如去年8月陸委會提出陸籍人士來台商務交流新規，有業者直言是「開窄門、走小路」。兩岸學術交流也因為「專案申請」不易，往往只能改為線上進行，降低了交流的實質意義。大陸媒體來台駐點採訪也受限於「一案一審」嚴格規定，兩岸資訊交流隔閡漸深，更不利於緩和兩岸情勢。