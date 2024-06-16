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黃仁勳也這樣用 台語團體籲「閩南語」正名「台語」

中央社台北16日電
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後（右）在台上不時用台語交談。（記者曾吉松／攝影）
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後（右）在台上不時用台語交談。（記者曾吉松／攝影）

台語團體發表聲明，提到輝達執行長黃仁勳到台灣演講，使用「台語」來稱呼台灣人的母語，呼籲教育部盡速修改12年國教課綱的閩南語名稱，正式公文均以台語取代閩南語用詞。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台引發關注，大目周唸歌團、台文筆會、台越文化協會、台灣說唱藝術工作室、台灣羅馬字協會、打狗台語文促進協會、成功大學台語師資班、成功大學台灣語文測驗中心、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會等台語團體近日發表公開聲明，要求教育部盡速將閩南語正名為台語。

參與連署的台語團體聲明指出，黃仁勳公開演講時均使用「台語」，而非「閩南語」來稱呼台灣人的母語，鄭重呼籲台教育部須遵守行政院的決議，優先使用「台語」，而非具有歧視意涵的「閩南語」用詞。

聲明指出，根據「說文解字」解釋，閩南語的「閩」字是蛇的意思，對中國閩南地區先住民及其後代有歧視意味，使用「閩南人」及「閩南語」來稱呼台灣人及其族語，如同用「番人」及「番語」來歧視台灣原住民及其族語，均違反聯合國兩公約、國際筆會「世界語言權宣言」、台灣「國家語言發展法」的種族、語言平等精神。

台語團體表示，1960年代前中華民國政府均以「台語」來稱呼，之後教育部依據中國國民黨的中常會決議改用閩南語；目前文化部等各部會均已依照行政院2022年決議執行，唯獨教育部仍使用「閩南語」用詞，造成一國兩制現象，鄭重呼籲教育部盡速修改12年國教課綱的閩南語名稱，且正式公文均以台語取代閩南語用詞。

民主進步黨籍立法委員陳培瑜6月6日在立法院教育及文化委員會質詢時也提及，根據國家語言發展報告調查，85%以上的台灣民眾都以台語來稱呼這個語言，教育部在非課綱以外的日常業務或活動時，應正名為台語，而非「閩南語」。

台教育部國民及學前教育署長彭富源回應，在教育施教過程和學生學習過程中，課綱的導引占很大一部分，課綱如果要調整需要更周延；至於立委提出的要求，國教署會於1個月內提出相關規劃報告。

教育部 黃仁勳 歧視

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