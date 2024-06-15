我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：為報復北京 美軍曾在菲律賓推「反中國疫苗行動」

凱特罹癌後首度公開露面 神色狀態全入鏡

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

記者李姿瑩／台北即時報導
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，掀起「仁來瘋」熱潮，他這次除了參加台北國際電腦展之外，還接受「TVBS看板人物」專訪，暢談AI所掀起的科技革命，另也透露了公司未來布局及自身小故事。

目前正處於AI時代，未來也可預期將無處不在，不少人擔心AI有一天會超出我們的控制，自主思考和做出決定。黃仁勳以飛機的自動駕駛說明，即使飛機能在無飛行員的情況下起飛和降落，仍需確保各方面的安全措施，他強調，自主跟自動化技術必須謹慎地建構，以防止這種情況發生。

而輝達作為推動AI革命發展的世界引擎，黃仁勳也針對不同對象提出建議，像是企業應制定AI策略、學生應開始接觸AI並學習相關知識。另因機器人技術將會非常重要，也建議從事電腦科學的專業人士盡快接觸AI。他再次強調「因為這是歷史上最令人驚嘆的科技革命之一，也是前景可期的絕佳機會。」

談及未來發展，黃仁勳也給出真心建議：「台灣能投資更多人工智慧超級電腦，它會是未來創造知識的工具。」他進一步解釋，過去知識創造主要依賴人類，而未來，超級電腦會幫我們發現新知，「沒有一台人工智慧超級電腦，就像天文學家沒有望遠鏡，必須擁有科學的工具，才能推進科學。」

這次訪台行程中，黃仁勳也吃了許多美食及逛夜市，主持人方念華好奇，他最喜歡的台灣菜是什麼？只見黃仁勳毫不猶豫地回答「蒼蠅頭」，且忍不住用中文補充說了句「蠻好吃的」，他笑稱：「簡單的食物就是我的最愛！」在節目訪談後，黃仁勳不忘稱讚方念華，認為她訪談的問題很有深度，而且非常健談，「是一場很棒的採訪」。

聽到這番話，也讓訪問全程說英文的方念華如釋重負笑喊：「我所有的壓力都解除了。」相關內容於6月16日晚間8點及11點、6月17日上午10點TVBS 56頻道播出。

黃仁勳來台掀起旋風。圖／TVBS提供
黃仁勳來台掀起旋風。圖／TVBS提供

黃仁勳 AI 輝達

上一則

花蓮青年曾聖光抗俄戰死沙場 在台烏克蘭人追思「英雄不死」

延伸閱讀

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI

黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI
黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力
黃仁勳加州理工演講：站立時代潮頭 引領人工智慧

黃仁勳加州理工演講：站立時代潮頭 引領人工智慧

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23

超人氣

更多 >
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌
資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元
波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」
大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍

大混亂 3000高中生湧入紐約長島海灘 1人中槍