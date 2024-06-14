台灣國旅太貴...觀光署推平價優質旅宿 學者：重點在價值感

疫後旅遊潮爆發，旅館房價連帶上漲，讓不少民眾抱怨國旅住宿太貴，還不如出國玩。圖為桃園機場出國人潮。（記者季相儒／攝影）

疫後旅遊潮爆發，連帶讓國旅房價 不斷上漲，讓台灣民眾頻頻抱怨「國旅太貴了」，還不如出國。交通部長李孟諺昨(14)接受廣播專訪時坦言，現在日圓貶值，甚至「台人都到日本買房，連房子都比台灣便宜」，將請觀光 署推薦平價優惠旅館供民眾選擇，「就像全聯現在可以買到60元(台幣，下同)平價便當」。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價為每晚3135元，較去年同期3028元，增加107元，漲幅達3.4%，再創新高。觀光署分析，房價上漲原因包含物價成長、基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等。

國旅住宿價格高，不只讓台人戲稱「窮到只能出國」，也影響吸引國際觀光客競爭力。觀光署原定今年要達1200萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，已下修為1000萬人次，但今年截至6月11日，僅345萬人次旅客來台，不到目標一半。李孟諺昨也坦言「今年目標一千萬人次有一點挑戰性」。

國旅價格居高不下，李孟諺表示，觀光署有在努力，在旅宿網旅宿優惠專區推出優惠旅館，就像全聯60元便當就是農業部結合農特產品推出的平價便當，也請觀光署在網頁上推薦優質平價的旅宿給大家。

李孟諺還提到，國旅除了要持續對其他國家推廣，全國13處國家風景區也與當地政府結合成觀光圈，推廣特色景點，目前總共有100個亮點，平均每縣市有五、六個亮點跟套裝行程。另外，還有結合全國遊樂園、旅宿業、觀光工廠等優惠打折方案，接著暑假還有台灣仲夏節在各地行銷活動，希望暑假先衝一波國旅。

而觀光學者認為，與其力推優惠旅宿，不如多著力開發國內新景點，重點在於國旅有沒有價值感；旅宿業者則抱怨，部長應該是要推薦、鼓勵優質產品，而不是著眼在平價。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，大家往日韓玩只是一種匯率 紅利，若比較國際品牌飯店在一線城市價格，台灣沒有特別貴，她建議觀光署，與其力推優惠旅宿，不如多開發國內新景點，不要只從成本思考，也要內部行銷，可多結合網紅、YouTuber行銷國旅新玩法。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則認為，台灣消費者不會單純因飯店價格高就不從事國旅，重點在國旅有沒有價值感。現在民眾在意的不再只是CP值，更在乎VP值，也就是「價值感受」，若國旅沒辦法提升品質，給民眾體驗感，民眾自然不會選國旅；台灣各縣市應該呈現出不一樣特色，創造VP值，讓國人覺得錢花得有價值。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，部長應為優質合法旅宿業爭取曝光機會而不是著眼平價，業者也都納悶該怎麼定義平價？

觀光署表示，疫後已在台灣旅宿網推出優宿專區，提供超過600個平日優惠住宿方案供民眾出遊參考，另也鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，吸引消費者平日出遊住宿。