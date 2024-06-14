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誠實何價？台自取自付快樂饅頭攤 「天天虧」4分店剩1家

記者游振昇、洪敬浤／台中即時報導
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影

「有人在嗎？」拉著行李箱的遊客走進國立台灣美術館附近巷弄的饅頭攤，包裝好的饅頭陳列在架上，卻不見老闆身影，一旁的常客指著櫃台公告「自行投幣」，親身示範拿起1包芋頭饅頭，朝投幣孔擲入8枚10元硬幣(80元新台幣，約合2.47美元)，臨走時不忘提醒，買兩袋折扣15元(約合0.46美元)，記得先算好錢「不找零」。

這家「快樂饅頭」攤位在台中市西區美村路旁，利用水果店騎樓1隅擺攤，緊鄰國美館、美術園道，附近住宅林立，每周二、五下午饅頭準時上架，有原味、全麥、芋頭、鮮奶與黑糖等，每包5顆售價70至85元不等，顧客自取、投錢自便，沒人顧店，也沒有監視器在看。

誠實饅頭攤本店是豐原老店「光復饅頭」，第一代白老闆說，快樂饅頭是兒子經營，約10年前在台中市區開分店，最多有4處攤位，為節省人力，也相信人性本善，採誠實商店的方式經營，但開業迄今不堪虧損陸續收店，今年初又收了大墩路攤位，現在只剩下1攤。

白老闆說，社會上誠實的人居多，但少數人拿饅頭沒投錢，或者投的金額不夠，這幾年來大墩店每天短收200多元(約合6塊多美元)，在商言商少賺可以，但無法一直虧錢，因此陸續收攤；誠實商店考驗人性，就算裝監視器也無法防範，畢竟客人若作樣子投錢，也拍不清楚，更何況要怎麼追蹤呢？

白老闆向友人抱怨，每天短收現金，原想著有些人手頭不便，當成做功德，不料情況一直沒改善；大墩分店靠近市政府，周邊住戶素質應該不錯，怎麼會這樣？貪小便宜的人甚至跟著「搬家」，讓他很困擾。

第二代「小白」老闆見解不同，他說當初只找到2名員工，部分據點只好採「無人模式」，畢竟商品不是很貴重，後來各分店都改成此模式，剛開始生意不錯，這幾年原物料上漲，收入就有差，但還可以接受。

「短差是一定有的。」小白老闆說，剛開始沒有每天收款，曾經整個投幣箱被偷走，損失好幾千元；開誠實商店有風險，但請人看店得花更多錢，把差額當成經營成本，控管風險與損失，還是可以繼續開。

有旅居加拿大的台中人，返台探親時，帶孩子來買饅頭。一口氣拿了4、5袋山東饅頭，要冷凍起來帶出國慢慢吃。他們算好價格後，讓孩子把錢投進去，紙鈔、銅板落底「匡啷」聲響，伴隨著談笑聲遠去。

饅頭攤房東說，附近的人素質都不錯，她經過時都會看幾眼，有買的人幾乎都會投錢，有的人沒看到買兩包折扣15元，她會告知「下次來買自己扣錢」，她相信人性是美好、誠實的。

兩代老闆對於誠實經營的模式看法殊異。老白老闆說，有種誠實商店可以持續經營，就是在宮廟設投幣箱，香客自助買金紙，肯定不會少投或不投錢，因為「神明有在看」。

面對誠實饅頭攤虧損，小白老闆說，倒也不是社會風氣怎麼了？開誠實商店多半不為賺錢，控管好風險，還是可以接受。

豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，攤位無人看管，十年來四家分店逐一收攤，目...
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，攤位無人看管，十年來四家分店逐一收攤，目前只剩一家。記者洪敬浤／攝影
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自...
豐原饅頭老店在台中市區開「誠實」饅頭攤，店內明碼標價，但攤位無人看管，全憑顧客自己取貨、算錢與投幣。記者洪敬浤／攝影

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