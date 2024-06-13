寵物溝通師爭議雖多 飼主認同可療癒心靈

「寵物溝通師」近期蔚為風潮，但有無科學依據？(Pexels)

「寵物 溝通師」近期蔚為風潮，不少民眾藉此盼了解寵物想法。曾使用過溝通服務的飼主今天分享，因語言不同，找溝通師單純想了解寵物需求，也認為是一種精神支柱，能療癒心靈。

不過，主管寵物業務的農業部 長陳駿季表示，所謂的寵物溝通師並沒有真正的科學證據，基本上不會認同，後續針對不合時宜以寵物為名義的開業，農業部會做相關指引。

國內毛小孩數量持續攀升，根據農業部112年全國家犬、家貓飼養數量調查，家犬及家貓數量合計共有279萬隻。許多民眾將毛小孩視為獨特家人，寵物相關市場興起許多寵物溝通師、寵物收驚等琳瑯滿目收費服務。

寵物溝通師主打透過觀察寵物聲音、動作或照片來了解寵物傳遞的訊息，再將這些訊息傳遞給飼主，收費1小時動輒上千元，但也因無科學實證，出現許多質疑聲音，但對飼主來說，這樣的溝通管道或許能療癒飼主心靈。

飼養小狗已經有7年經驗的林諾希過去曾找過2次寵物溝通師，他向中央社記者分享，找寵物溝通師單純是出於愛護寵物的心，「因為愛牠，所以想知道牠的需要」，但因與寵物語言不一樣，因此想透過寵物溝通師管道試試看。

林諾希坦言，寵物溝通師會分享小狗喜歡什麼、喜歡去哪裡玩，雖然自己真的無法確認是否為真，但他認為這就像普遍民眾有宗教信仰一樣，也可以將寵物溝通師視為是飼主的一種信仰、精神上的支柱。

另一名曾找過寵物溝通師的飼主葉姓女子則表示，覺得找寵物溝通師難免會遇到詐騙，但也遇過溝通師曾講一些與狗狗的互動經驗是過去確實發生過的。

葉姓女子表示，若溝通師有先說出一些吻合寵物特徵、或主人與寵物的互動經驗，會讓她覺得有聽到寵物的心聲、更了解寵物想法，透過溝通師對寵物說自己想讓寵物知道的事，也是一種心靈療癒。