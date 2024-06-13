我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反墮胎團體對FDA核准美服培酮提告 遭最高法院駁回

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

前副國安顧問：TikTok和小紅書是中國統戰工具

中央社台北13日電
美國前白宮副國安顧問博明。中央社
美國前白宮副國安顧問博明。中央社

TikTok短影音平台近年在台流行，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，中國對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要採取更積極作為維護民主自由，而TikTok和中國社群平台小紅書就是中國的統戰工具。

壯闊台灣聯盟今天下午舉行「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」新書發表會，本書編輯與主要作者博明（Matt Pottinger）和共同作者、前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）以及共同作者、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出席與會。

博明指出，中國常提到對台3戰，包含資訊戰、心理戰、法律戰，台灣總統賴清德於5月20日宣誓就職後，中國在台灣周邊進行的軍事行動，有點類似封鎖，這是心理戰的一環，讓台灣民眾感覺到「抵抗是沒有用的」、「沒有辦法阻止中國」，製造心理衝擊，因為台灣民眾可以透過選票，選舉出政府。

中國官媒「人民日報」曾指出，短影音平台可以做為心戰工具，用來贏得大眾的心，並操縱大眾心理，北京非常積極在這方面操作。

博明表示，中國領導人習近平對台灣進行心理戰、資訊戰、法律戰，台灣需要更積極採取作為來對抗，並維護台灣的民主自由，小紅書和TikTok「就是中國統戰工具」，雖然可以自由地選擇上傳的內容，但是推播或是擴散是由共產黨員還有中國的字節跳動公司編輯所決定，由這些人來控制言論。

博明 TikTok 白宮

上一則

賴喊願助中國經濟促和平 民眾黨立委：放屁安狗心

延伸閱讀

前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦
50年前美國老房子 夫婦DIY改造成自然度假風

50年前美國老房子 夫婦DIY改造成自然度假風
TikTok遭駭客入侵 芭黎絲希爾頓、CNN等知名帳號皆遭攻擊

TikTok遭駭客入侵 芭黎絲希爾頓、CNN等知名帳號皆遭攻擊
TikTok母公司字節跳動 宣布全球總法律顧問人選

TikTok母公司字節跳動 宣布全球總法律顧問人選

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50

超人氣

更多 >
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給
網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量

網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量