賴喊願助中國經濟促和平 民眾黨立委：放屁安狗心
台灣賴清德總統接受美國「時代雜誌」專訪，文章今天出刊，文中表示前總統蔡英文、馬英九都說過互不隸屬，自己是遵循蔡英文「四個堅持」路線，並稱中國經濟大不如前，賴政府願助中國。民眾黨立委林憶君質疑，賴清德是真心話或「放屁安狗心」撫慰人心而已，有待觀察。
林憶君指出，賴清德520就職演說中，措詞提及「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」等「一邊一國」言論惹怒中國，但後續並無激進的表態，目前距離賴清德上任不到一個月，看不出賴清德有明顯激進的作為。
林憶君指出，沒有人願意發生戰爭，但賴政府不願理性對話，雖強調遵循蔡英文的四個堅持，不過520就職稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」已替兩岸關係掀起漣漪，賴清德內心想的究竟是什麼？還需持續觀察其後續作為。
林憶君表示，中國對台虎視眈眈，在國際上打壓台灣情況屢見不鮮，在野黨當然是要與執政者共同承擔國家責任，但前提是，執政者願意與在野黨理性對話，真心攜手，共同承擔國家重責大任；而非當家鬧事，甚至企圖動員民眾，想利用「民粹」的輿論壓力，逼迫在野黨妥協一切。
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