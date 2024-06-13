賴喊願助中國經濟促和平 民眾黨立委：放屁安狗心

台灣賴清德總統。(本報系資料照)

台灣賴清德 總統接受美國「時代雜誌」專訪，文章今天出刊，文中表示前總統蔡英文 、馬英九都說過互不隸屬，自己是遵循蔡英文「四個堅持」路線，並稱中國經濟大不如前，賴政府願助中國。民眾黨立委林憶君質疑，賴清德是真心話或「放屁安狗心」撫慰人心而已，有待觀察。

林憶君指出，賴清德520就職演說中，措詞提及「中華民國 台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」等「一邊一國」言論惹怒中國，但後續並無激進的表態，目前距離賴清德上任不到一個月，看不出賴清德有明顯激進的作為。

林憶君指出，沒有人願意發生戰爭，但賴政府不願理性對話，雖強調遵循蔡英文的四個堅持，不過520就職稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」已替兩岸關係掀起漣漪，賴清德內心想的究竟是什麼？還需持續觀察其後續作為。