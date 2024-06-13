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賴清德：中國經商環境大不如前 台灣新政府願協助

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣賴清德總統。(本報系資料照)
台灣賴清德總統。(本報系資料照)

台灣賴清德總統日前接受「時代周刊」專訪，文章今天刊出。賴清德表示，中國的經商環境已經大不如前，他們對於自由市場的控制變得更加嚴厲，所謂國進民退的產業政策，長久以來對於智慧財產權的保障，也不符合國際社會的期待。台灣新政府願意協助中國，增進台海、兩岸的和平繁榮。

賴清德指出，他內心一直有一個看法，一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣也可以帶動進步的中國，所以並不樂見中國的經濟變壞，社會出現混亂。台灣和中國的經貿關係，其實是一個全球供應鏈分工的結果，過去中國是世界的工廠，也是世界的市場，所以全世界很多國家包括台灣在內，會去中國投資生產製造，也把自己國家生產的商品，透過中國轉銷到全世界，但現在但現在已經不一樣了。

賴清德說，中國在東海、南海擴軍，影響區域的和平穩定，包括台灣在內的世界資金，已經不再像以往一樣進到中國，台灣的企業也大舉離開中國生產製造，到印太、日本、美國、歐洲去投資。

賴清德表示，台灣在2010年時，對於中國的投資占台灣對外投資高達83.8%，每100元有83.8元是投資在中國。台灣的對外貿易50%以上是與中國進行，台灣生產製造的零件設備會送到中國，組裝之後再銷往全世界，比率占50%以上；也就是說，零件和設備是在台灣製造，然後賣到中國，中國利用這些零件設備組裝，或是生產製造其他商品再銷往全世界。

賴清德指出，去年台灣對外的投資，在中國只占11.4%，從83.8%降到11.4%；（對中國的）對外貿易也從50%以上降到去年35.5%，但是台灣經濟成長率過去8年平均3.15%，是亞洲四小龍第一名；前總統蔡英文8年任內，股市成長155.5%，股市的市值8年後跟8年前比較，成長1.8倍，現在股市已經2萬多點，蔡英文接任時才8000多點；換句話說，中國經濟持續變壞，台灣的經濟變好，並沒有受到中國經濟變壞的影響。

對於台灣部分意見認為，希望可以重啟「海峽兩岸服務貿易協議」談判，賴清德表示，簡單的一句話，就是時機已經過了，因為大量的台商都已經離開中國，台灣未來的經濟體也跟中國目前的經濟體，性質上有很大的差異，這對台灣的庶民經濟會帶來很大的影響。

賴清德 投資 蔡英文

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