前白宮官員博明：台灣應建立嚇阻力量 但不該造潛艦

美國前白宮副國安顧問博明出席《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會。（記者林俊良／攝影）

白宮前副國安顧問博明 訪台，今天在台大法學院霖澤廳，與「壯闊台灣」發起人吳怡農舉行座談，介紹自己的新書「沸騰的護城河：保衛台灣急迫行動」。現場出席來賓包括國安會前秘書長邱義仁、日本交流協會代表片山和之、前參謀總長李喜明等人。

博明的結論是，建立威懾嚇阻能力所耗費的成本，絕對遠比發生戰爭來得低。台灣與國際社會必須作好最周全準備，讓台灣海峽成為難以跨越的「護城河」，使習近平 不敢發動台海戰爭。但對於被台方視為國防自主指標的IDS國造潛艦計畫，他與另一位共同作者簡以榮都表示耗費太大，不符合不對稱建軍原則，在原型艦海鯤號完成後，應該將資源用於其他「更多、更便宜」的裝備投資。

博明說，軍事投資不知道何時會派上用場，但如果有準備，就可能永遠不派上用場。他強調，一切只是為嚇阻「一個人」（習近平），讓他判定發動戰爭不划算。簡以榮則說，華府和台北往往覺得，必須多在意北京想法，但反而會被北京視為對手的弱點。

兩人演講中，都多次以俄烏戰爭為例。博明說，俄國總統普亭 發動侵烏的關鍵之一，就是認為烏克蘭不堪一擊，相信當地民眾會歡迎俄國出兵。普亭自陷羞辱，給了習近平很大教訓，在考慮是否發動戰爭時會更小心，會要求攻台必須速戰速決，絕不可以曠日持久。簡以榮則說，美國與歐洲先前試圖懷柔普亭，反而被普亭認為是示弱，促成他決定出兵。

兩人也都強調，台灣必須採取不對稱建軍，因此對台方建造潛艦不以為然。簡以榮說，潛艦耗費資源非常大，台灣ＧＤＰ只有中國的廿分之一，面對解放軍龐大的軍費，必須非常智慧地使用。博明則說，可理解當初台灣堅持自製潛艦，但如今各國願意與台灣軍事合作的情況已好得多；台灣的軍工產業發展成就值得敬重，未來即使不繼續造潛艦，現有訂單所累積的知識與經驗，也是相當寶貴的資產，有助發展其他「更便宜、更多」的武器系統。

至於中共持續對台灰色威脅，博明認為台灣應該保持Patience（耐心）與Perspective（觀點），靜觀其變，台灣必須知道哪些是真正的威脅與危險，哪些是「三戰」之類的政治動作，不必過度反應。

吳怡農也問及，對於新任國防部長顧立雄「新政」的看法。曾服役於美軍陸戰隊的博明，對於廢除踢正步表達支持，認為台灣可能是最後一個維持正步的民主陣營國家，「把它留給北韓就可以了」。博明說，自己曾與許多軍事組織互動，有些非常菁英，訓練非常嚴格，成員要忍受很高的辛苦，但科目都非常務實，可以因應真正戰爭。他也說，軍隊必須訓練年輕幹部去指揮、決策，不要每件事情都要由上而下。