胡歌訪台引關注 陸委會透露有中國藝人申請訪台

中國藝人胡歌旋風式訪台引起關注。(記者李政龍／攝影)

中國藝人胡歌 旋風式訪台引起關注，陸委會表示，雖然目前民眾來台仍有15種需要專案申請，然而中國藝人到台商演並非禁止事項，只要申請即可。目前有中國籍藝人依既有管道申請來台。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應胡歌來台相關回應。

梁文傑說，胡歌這次來台是以專案申請，應台北市影音節目製作商業同業公會邀請，參加「對話青年」影視經驗交流活動。因為申請的項目就是這場交流活動，按照規定不能從事和原來申請名義不符合的活動。

他表示，如果是由影音平台申請，邀請胡歌來台宣傳新戲，就可以大大方方的宣傳，舉辦影迷會、簽名會等活動，陸委會都沒有意見。

梁文傑進一步表示，目前中國人民來台灣大概有30個類別，現在是有15種開放到一般狀態，還有15種需要專案申請，「我們也正在盤點、思考，可以再開放哪些類別」。

梁文傑說明，中國藝人來台商演並非禁止事項，只要向移民 署申請即可。目前也確實有一些單位邀請中國藝人來台並提出申請。

有傳言指胡歌被邀要求不得談論「繁花 」、「上海」等關鍵字，梁文傑也再次澄清，胡歌這次來台就是要參加電影人的交流，當然也會談及自己的作品，「胡歌現在最出名的作品是繁花，繁花的背景就是上海，怎麼可能在交流的時候不談繁花、不談上海？」

他強調，在陸委會批准相關申請的時候，就知道會談及這些議題，因此「限制談論內容」這樣的說法是「空穴來風」。