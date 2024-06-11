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美媒：台灣電力短缺 將衝擊全球產業

編譯劉忠勇、記者余弦妙、黃婉婷／台北12日電
專家認為台灣能源短缺，已經構成台灣半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。(聯合報系資料照片)
專家認為台灣能源短缺，已經構成台灣半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。(聯合報系資料照片)

美國媒體CNBC報導，專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已經構成台灣半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）更指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。

韋伯斯特接受CNBC訪問時指出，「台灣的電力短缺可能有礙全球半導體市場發展，供應出現干擾恐將波及全球產業。」中經院副研究員陳中舜受訪時也說，台灣正面臨供電短缺，供電品質和可靠度也有惡化之虞，「恐將構成半導體業營運風險」。

CNBC引述專家的說法，台灣超過97%的能源需求依賴進口，主要是煤和天然氣。也因此台灣在能源供應上禁不起干擾。

韋伯斯特說，電力短缺主要是由於台灣電費過低，導致需求上升，並引發供應不足。儘管台灣最近對工業大戶調高15%的電價，但住宅用電價格保持不變。

他表示，工業占台灣2023年消耗電力55%以上，半導體在內的業者需要穩定可靠的電力供應，「如果台灣未來因供應受限而被迫頻繁限電，半導體公司將受到影響」。他說，任何能源干擾都會拖慢晶片製造速度且拉高全球半導體價格。

綠色和平組織報告指出，全球半導體製造業市場規模到2030年將翻倍，預計將消耗237太瓦時（TWh）電力。報告說，台積電等台灣半導體製造業者的電力消耗量2021年至2030年間將增加236%。

韋伯斯特說：「全球電力業對AI資料中心電力需求的速度和規模感到驚訝。」他點名台灣未來的電力消耗面臨「極大的不確定性」。

要滿足台灣能源需求將是艱鉅的任務。陳中舜指出，由於土地限制、政策過於浮誇卻僵化，以及對於因應能源短缺的理解和能力不足，台灣始終難以實現能源基礎建設的目標。

對於外媒報導台灣面臨能源短缺，行政院長卓榮泰昨日表示，政府會重視產業界的擔憂，穩定供電是政府對產業、人民最大的責任，也是政府一定要達成的目標。

對於9月電價是否調漲，卓榮泰表示，電價已在4月調整，目前政策是朝穩定方向。暗示下半年電價不會調漲。

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