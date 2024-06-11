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林青霞最愛水餃店爆爭產 創辦人遺孀盜領4000萬台幣判刑

記者王聖藜／台北即時報導
郭林初旭。圖／聯合報系資料照片
郭林初旭。圖／聯合報系資料照片

影后林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親郭林初旭詐欺、偽造文書，檢方起訴郭林；台北地院審理，今天依偽造文書罪判郭林有期徒刑10月，緩刑3年，向公庫支付10萬元(約3100美元)。可上訴。

郭禮忠於2017年時過世，家族爭產風波不斷，衍生多起民、刑事及商標權官司，民事官司郭林初旭敗訴，法院一審判她應將遺產分給女兒郭雅慧、郭秀慧。

郭禮忠過世後，郭林初旭提財產分配訴訟，法院認定郭禮忠留下不動產、商標權價值2.6億元(約803萬美元)，郭雅慧調閱父親財產清冊發現，母親在父親過世後與兒子、兒媳在銀行偽簽郭禮忠的署印盜領6300萬元(約195萬美元)購買旅行支票，對郭林初旭提告。

台北地檢署偵辦時，郭林初旭供稱銀行帳戶是和郭禮忠共同保管，先生過世後，水餃店生意交給兒子和媳婦去處理，買旅行支票則是聽女兒的指示。

檢察官認為，郭林初旭提領6300萬元以2000萬元(約62萬美元)購買丈夫墓地，不過，她購買美金旅行支票明顯和郭禮忠生前的託付無關，認定郭林盜領4000萬元(約124萬美元)，依詐欺、偽造文書罪起訴她。

法院審理時，郭林初旭否認犯罪，稱遺產中台幣部分已分配給郭雅慧、郭秀慧，美金存款還未及處理。

郭林初旭的律師說，檢方依詐欺、偽造文書罪起訴郭林，指的犯罪事實是郭林未經全體繼承人同意簽署領款文件，不過，郭林的女兒對領款知情，所以郭林不該當詐欺罪刑，且郭林不願意讓2個女兒成為共同被告。

詐欺 支票

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