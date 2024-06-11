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美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

記者賴昀岫／台北即時報導
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

邊境食品再驗出農藥「環氧乙烷」，美國進口的知名牛排醬「A1牛排醬」，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤含0.3毫克、同樣也是從美國進口的「無糖油醋醬」以及「煙燻辣椒和萊姆烤肉醬」，各自被驗出含環氧乙烷，每公斤1.2毫克、每公斤1.1毫克。環氧乙烷是一種已知的致癌物，目前不允許使用於食品中。

食藥署從2020年起，陸續在進口的食品中驗出含有環氧乙烷，包含知名冰品哈根達斯、韓國辛拉麵、印度咖哩粉等，今再公布三款自美國進口的調味料，也驗出含有環氧乙烷。

食藥署副署長林金富表示，三款問題調味料分別是，由好食國際有限公司輸入的「無糖油醋醬」檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤1.2毫克，違規品項共319.5公斤；「煙燻辣椒和萊姆烤肉醬」檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤1.1毫克，違規品項共255.6公斤，品牌均為BRIANNAS，製造廠則同樣為DEL SOL FOOD CO., INC.。

另一批則是美國調味醬，由展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，林金富說，這批有122.47公斤，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.3毫克，製造廠為INTERNATIONAL GOURMET SPECILITIES LLC.，到今年7月17日止，食藥署對美國輸入調味醬，均採20%至50%加強抽批查驗。 

其餘違規的產品包含，自印度進口的「馬芹」，該產品驗出多達20項農藥超標，林金富表示，該香料同樣也被驗含有環氧乙烷，每公斤有0.2毫克每公斤，其他還驗出農藥亞滅培每公斤0.58毫克、亞托敏每公斤0.46毫克、貝芬替1.84ppm、剋安勃0.15ppm、可尼丁0.17ppm、氟尼胺0.32ppm、菲克利0.24ppm、佈飛松2.16ppm、賽速安0.42ppm、脫芬瑞0.20ppm、三賽唑1.8ppm、芬普尼0.005ppm、賽滅寧0.11ppm、待克利0.21ppm、愛殺松0.28ppm、克收欣0.19ppm、邁克尼0.14ppm、得克利0.36ppm、氟克殺0.05ppm。

林金富表示，其中農藥環氧乙烷、三賽唑、愛殺松、氟克殺為不得檢出，其餘容許值應在0.002至0.05ppm間。這批馬芹的品牌為「HATHI」，製造廠為GANDHI SPICES PVT, LTD.，林金富指出，違規產品共10公斤，已在邊境被退運銷毀，針對報驗業者維持逐批查驗，這是同產地同號列近半年首批違規。 

同樣的香料類違規，發生在中國大陸輸入的花椒，林金富說，這批產品被檢出殘留農藥益達胺0.06ppm及陶斯松0.07ppm，依規定農藥益達胺定量極限為0.05ppm，陶斯松為不得檢出，違規品項共1萬4900公斤已被退運或銷毀。

進口業者和製造廠分別為南穎昌貿易有限公司與SHIYAN LIHAI TRADE CO.,LTD.，林金富表示，將對進口業者維持監視查驗，近半年邊境受理中國報驗花椒53批，不合格3批、不合格率5.66%，主要違規原因為農藥殘留，到今年7月17日止，不分國別的花椒採均採監視查驗，合格才能輸入。

食藥署今天公布的15項違規品項分別為美國出口無糖油醋醬、煙燻辣椒和萊姆烤肉醬、牛排醬、美糙米；中國大陸花椒、藤椒酸菜料、食品用包鮮膜；馬來西亞肉骨茶湯滷包；新加坡叻沙醬；印尼冷凍紅斑魚頭；印度薑黃粉、馬芹、玉米澱粉、黑種草種籽；緬甸咖哩粉。 

駱洋股份有限公司從印度輸入的「馬芹」，檢出環氧乙烷等20種農藥殘留。圖／食藥署提...
駱洋股份有限公司從印度輸入的「馬芹」，檢出環氧乙烷等20種農藥殘留。圖／食藥署提供
好食國際有限公司從美國輸入的「無糖油醋醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
好食國際有限公司從美國輸入的「無糖油醋醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

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