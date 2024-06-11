暗黑女神出沒…台北國際成人展即將登場 老司機搶票

小宵虎南萌扮皮卡丘。圖／摘自IG

亞洲最大年度男性盛會「TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo」即將在08/09(五)~08/11(日)，於南港展覽館二館盛大登場，今年女優卡司空前豪華，老司機們集體暴動，1分鐘搶光白金卡、金卡套票完售，白銀卡和銀卡套票也在5分鐘內售罄，只為一求和頂級暗黑女神互動，主辦單位公布眾女神大舞台見面會時間，並加碼推出TRE 台北國際成人展套票組，屆時也有機會捕捉神級女優在大舞台的現場魅力。

今年TRE台北國際成人展由「最強天后」河北彩伽領軍，率「神之美乳」小宵虎南空降南港展覽館二館，加上新有菜、櫻空桃、紗倉真菜等暗黑女神，讓老司機們早就瞄準有近距離互動機會的金、銀卡套票，加上這幾天女神們頻頻更新個人動態，粉絲們早就等不及想一睹女神風采。

小宵虎南趁著難得假期，扮成性感皮卡丘一遊環球影城 。她上圍本就傲人，一身貼身洋裝曲線畢露，簡直是「巨乳版」皮卡丘，可愛之餘更秀色可餐。屆時她將現身TRE的大舞台與台灣粉絲們見面，只要購買紀念卡牌，幸運粉絲將有機會獲得彩虹卡簽名、週商組，猜拳遊戲贏家更可獲得女神人形立牌和合照機會。

先前來台出席TRE記者會的七澤米亞更公開了造訪士林夜市的紀念照片，她除了品嘗美食，還體驗了釣蝦，配上台灣啤酒，讓她直呼滿足。然而七澤米亞還逛不夠，放話之後來台一定還要再逛夜市，這讓老司機們直接在她IG留言區暴動，希望到時候能偶遇女神。

此外呼籲粉絲TRE 台北國際成人展搶套票要快，開放白銀卡、銀卡女優們也將在TRE大舞台上和粉絲互動，放送限量黑卡。想要體會女優從身上爬過去的「肉彈戰車」，或是近距離貼身小遊戲，就有機會從女神手上獲得限量黑卡。