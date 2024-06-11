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台灣民眾赴港遭搜查 陸委會示警：赴港澳風險升高

記者廖士鋒／即時報導
台陸委會於11日晚間提醒台灣人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令。（記者廖士鋒／攝影）
台陸委會於11日晚間提醒台灣人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令。（記者廖士鋒／攝影）

近日傳出多起台灣民眾赴香港被搜查的案例，台灣陸委會提醒民眾留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，避免誤觸當地法規禁令，強調「赴港澳風險升高」，再度呼籲民眾登錄「赴陸港澳動態登錄系統」。

針對近期傳出多起台灣民眾在香港街頭、地鐵遭港警盤查，要求出示證件及翻查隨身包包之案例，陸委會11日晚間發布新聞稿指出，依照港澳當地法令規定，警務人員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能構成違法。

陸委會提醒台人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照、港簽等身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，如遇急難事件，可聯繫陸委會駐港澳辦事處尋求協助。

此外，為強化台灣人安全保障，陸委會官網已設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒台人港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範不同，「切勿攜帶瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍等違禁品」。

同時陸委會表示，因應香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」之實施，赴港澳風險升高，陸委會持續觀察相關執法情形，於官網揭露相關案例資訊，提醒台人留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項，「審慎以對」。陸委會再度呼籲民眾赴港澳前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄個人資料及聯繫方式，「以利政府必要時可即時提供協處」。

香港 地鐵 港版國安法

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