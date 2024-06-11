胡歌時隔6年訪台 陸委會證實：依法申請專案審查後同意

胡歌去年因出演香港導演王家衛執導的中劇《繁花》，透過「寶總」一角再攀事業高峰。(圖／取自微博)

中國知名演員胡歌 暌違6年再度訪台，12日將出席一場「對話青年」活動。對此，台灣陸委會11日晚間證實相關消息指，胡歌受台北市影音節目製作商業同業公會的邀請，並「依政府相關法令規定」訪台，已經文化部、移民 署等機關同意入境。

針對胡歌訪台一事，陸委會強調，「本會樂見兩岸藉由影視作品相互增進瞭解，也歡迎中國大陸演藝人員來台分享影視從業經驗。」

同時，陸委會表示，此案是由台北市影音節目製作商業同業公會邀請中國籍藝人胡歌訪台，依政府相關法令規定，以短期專業交流事由，專案申請赴台參加「對話青年」影視經驗交流活動，經文化部、移民署等主管機關審查同意入境。

11日稍早，有媒體報導指出，胡歌上次訪台是2018年參加金馬獎活動，當時受邀擔任頒獎嘉賓，但胡歌此次暌違6年訪問台灣，是在台灣總統賴清德「520」就職後，兩岸關係較為緊張時刻來台。

而為了胡歌訪問台灣的事宜，報導提到，海基會董事長鄭文燦為此案提供了協助，在其間積極穿梭往來，推動兩岸交流，包括疏通陸委會、移民署、文化部、國安局等相關單位，對岸評讚其「非常友善」。

對此，海基會同日立即回應稱，有關媒體報導鄭文燦董事長協助中國藝人來台事宜，「大陸人士赴台申請案皆由陸委會會同相關權責機關審查，海基會並無參與。海基會樂見兩岸文化交流順利進行，兩岸能有更多良性互動、善意理解。」

與此之前，胡歌去年因演出香港導演王家衛執導的中劇《繁花 》，透過「寶總」一角再攀事業高峰。自播出以來，《繁花》即引發兩岸劇迷的熱議，在微博等平台衝上話題熱搜榜，更是颳起一陣上海旋風，帶動當地旅遊與消費商機。

彼時，中國國務院主辦的《經濟日報》還針對《繁花》刊文指，要「穩住影視劇帶來的消費熱」，透過優質影視劇展現的地方風景與人文風情，能激起觀眾的嚮往，進而拉動「影視+週邊」消費成長。