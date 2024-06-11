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被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑老公及周刊提告

記者王千豪／台北即時報導
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。徐巧芯今天駁斥，完全不是事實，「檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊！」(本報系資料照)
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。徐巧芯今天駁斥，完全不是事實，「檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊！」(本報系資料照)

有周刊報導稱國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等，徐巧芯今（11）日除發表聲明駁斥外，下午更向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及周刊加重誹謗。

徐巧芯今天一早發表聲明駁斥，表示杜秉澄講的完全不是事實，更未有任何證據。檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊！絕對不能等！只是你們可能會很失望，因為什麼都沒有。

徐巧芯說，此話是出自於一個被偵辦中的詐騙犯之口，過去騙人無數的事件也已被媒體揭露。杜秉澄的公信力有多少？稍微有點判斷力的人都知道不可信。

徐巧芯下午立即向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及周刊加重誹謗，並已完成告訴。徐巧芯說，為了政治鬥爭，連劣跡斑斑詐騙嫌犯的話也可以信了？令人遺憾，但她會用行動維護自己的名譽。

另外，針對郭璽表示，如果杜秉澄的指控屬實，他懷疑源頭可能來自中共、賣台集團金主，以及未得標廠商。徐巧芯對此表示，郭璽今日的胡言亂語，隨後也會提告；她強調，「我從來沒有收過軍火商的錢，郭璽將對自己胡說八道的言論付出代價。」

刑事訴訟 國民黨 中共

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