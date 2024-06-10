青鳥行動登時報廣場水很深？設計師自爆被利用踢出群組

海外台僑響應青鳥行動，時報廣場看板每5分鐘播放一次30秒的影片，傳達台灣民主價值與堅定不移信念。中央社

立法院會三讀通過國會改革法案，有海外青年透過群組串聯募資，耗費鉅資在紐約時代廣場刊登廣告，如今卻有設計者自爆慘遭利用，甚至毫無預警被踢出決策群組，背後可能涉及利益衝突和權力操控問題，相關文章在批踢踢、脆（Threads ）等網路平台引起熱議，也讓當事人感嘆莫名其妙。

根據自稱是「青鳥行動設計師」的當事人在網路平台爆料，青鳥行動原計畫在紐約時代廣場，利用巨型LED面板展出台灣設計師的創意作品，意在全球舞台展現台灣文化的獨特性，設計師P和K分別負責動畫製作和視覺設計，投入大量精力推動計畫，面對緊迫的截止日期和不足的資金，團隊不得不加快步伐，進行快速決策和調整。

然而，就在計畫即將完成時，P和K突然無預警地被從群組中移除，揭示背後可能的利益衝突和權力操控問題。爆料者稱此事件不僅揭示社群合作去中心化的表象與真實的矛盾，也突顯在高壓和快速決策環境下，透明溝通和尊重個人貢獻的重要性，「即使在追求共同目標的過程中，也應確保所有參與者的聲音得到妥善尊重和考慮。」

該名簡稱是P的設計師在社群平台「Threads」發文表示，青鳥行動如今已經圓滿，不過有些壓在心裡的情緒，必須說出來才能釋懷。5月29日在睡夢中被電話吵醒，接起電話時腦袋昏沉、並不是很清醒，J在電話那頭急切地傳來一個消息，「海外課金群組想租下紐約時代廣場的巨型LED面板來宣傳青鳥行動，問我是否有興趣參與。」

P說，自己才剛說完有興趣，下一分鐘就被拉進群組，J做事一向是油門踩到底，從來都不猶豫，一進群就感覺大家熱情高漲，每個人都在熱烈討論和安排如何推進這個計畫，這個計畫主要有兩個同步進行的主軸，分別是籌資和數位內容製作，而後者在他加入時，進度幾乎是零。

P表示，當時還不知道要趕6月4日的檔期，因此在尚未獲得授權之前，自己手上只有一個概念和簡易的動畫分鏡，後來有人提議邀請設計高手幫忙，於是設計組加入了一位R，而他後來得知檔期是6月4日，而且要在5月31日前送審內容，他找來設計師K加入群組提供協助，同時開始分頭尋找後製團隊。

P還原，後來R召開製作會議，提供5月31日可以送審的方案，這個方案與原始設計完全不同，不過R說可以分開提案，自己就跟K花費數小時討論，最終提出一個保留原始概念，但是製程只需一天的方案，可以趕在5月31日送審，最終還是決定6月4日的檔期，並且同時採用R的版本。

不過，後來因為時差的關係，位於北美的J已經就寢，先是J被踢出群組，接著他也被R踢出群組，後來發現K也被踢出群組，原來是後來加入號稱金主的人要求J離開，否則就不會出資，但是後來變成在嘖嘖募資，自己和K至今沒有獲得一句解釋，直到最近看到周邊商品才再次驚呆。

該名K也在「Threads」發文證實，他曾經在5月29日被邀請加入該群組，隔天就被毫無半點解釋的被踢出群組，青鳥行動雖然以以去中心化為傲，但是某些人擁有不用告知就決策的權力，參與者專業沒有妥善被分配、橫向溝通不透明，而且非常不尊重設計者，況且不是說不能販賣周邊商品，不過他好奇是以誰的名義販售。

對於P與K的爆料內容，網友留下「被清鳥了」、「不意外，黨利用完就丟」、「傻鳥一堆」等留言，但也有留言質疑爆料可信度，懷疑是不是又在「認知作戰」？還有人留言稱讚設計好看，但不支持青鳥行動等。