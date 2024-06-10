中國男駕快艇登台「投誠」？ 軍方：真是滲透也不難

台海巡署官兵操作雷達。記者洪哲政/攝影

新北市淡水渡船頭9日中午出現1名中國籍中年男子駕駛快艇 靠岸，宣稱「投奔自由」，引發外界對於海岸是否不設防的質疑。海軍人士表示，隨著氣象報告與船隻愈來愈進步，若是算準海上風平浪靜的時機，小型快艇橫渡台灣海峽，並沒有太大困難。且因小型快艇不易被海面搜索雷達發現，當真要滲透上岸，難度也不算大。這種情況不只限於台灣，理論上說，如要從台灣駕船偷渡 中國，成功登岸的可能性同樣很高。

據傳這名男子駕駛的小艇，是由大船在淡水外海放出，然後直驅淡水渡船頭登岸。軍方官員指出，台灣海峽不同季節的風浪變化很大，從春夏之交開始，容易出現風平浪靜的天氣，海象在3、4級以下，只要駕駛者有一定船藝，小型快艇也可能直接從中國穿越海峽。

雖然海軍與海巡在全台海岸設有大量固定或機動雷達站，但快艇的體積小，很容易被海面雜波掩蓋，往往要很近距離才能發現。沿岸船隻本來就多，要辨識出特殊可疑目標，有一定難度。而且就算雷達上出現疑似意圖偷渡船隻，也不保證附近海域立刻就有我方艦艇可以趕往辨認，或是岸上有我方巡邏兵力可以堵截其登陸。本案當事人選擇白天，並且直驅遊客密集的碼頭登岸，顯然是故意張揚；反之若想神不知鬼不覺偷渡，挑選黑夜與距離哨所較遠的偏僻海岸登陸，我方未必能夠有效攔截。