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「吃飯沒？」訪全球中餐館 看見美食背後遷徙故事

中央社台北9日電
導演關卓中（左3）談及當年為拍攝紀錄片，前往阿根廷採訪，華裔移民、大型連鎖超市供應冷凍春捲的「春捲大王」江福清（左2）。（Tissa Films、大塊出版提供/中央社）
導演關卓中（左3）談及當年為拍攝紀錄片，前往阿根廷採訪，華裔移民、大型連鎖超市供應冷凍春捲的「春捲大王」江福清（左2）。（Tissa Films、大塊出版提供/中央社）

中餐館是海外華人長久以來最顯著的文化標誌之一，導演關卓中把4年走遍全球5大洲探訪中餐館的經歷寫成書，「吃飯沒？」記錄每道美食背後，華人移民奮力生活的遷徙故事。

關卓中（Cheuk Kwan）的生命足跡像張世界地圖，自幼即不斷在多國間遷徙生活，1950年生於香港，在新加坡、香港、日本度過年少歲月，後求學於美國，並在歐洲、中東、非洲及亞洲等地工作，通曉中、英、日、法、粵語。

2000年初，完成紐約大學電影製作進修的關卓中組織製片班底，以自己的人生經歷為基礎，結合對美食和旅行的熱愛，花費4年，走遍印度、馬達加斯加、挪威、土耳其等16國拍攝「中餐館」（Chinese Restaurants series）系列紀錄片，拜訪海外中餐館的創業者、廚師、員工和夢想家，成就了1段南至亞馬遜、北至北極圈，總長超過20萬公里的探索之旅。

「吃飯沒？」是關卓中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間動念撰寫的旅行回顧，從這群勇敢的中餐館經營者身上，看見華人移民的生活故事及其歷史、文化與政治意涵。接受中央社記者專訪時，他笑說也像把自己漂流人生的心情寫入。

中餐館是許多華裔移民到新國家的第一步，關卓中分享，大多數人沒有烹飪背景，但為了求生，落地就得趕快工作，中餐館是不錯的途徑之一 ，「因為中國菜早已風靡世界，永遠會有市場需求」。

然而在他鄉落地後，是否能把它視為新的根，又要如何延續中華文化傳統，這也是關卓中內心的疑惑，尤其許多華人移民二代、三代，甚至沒再另取中文名字。

因此在拍攝期間，關卓中常常詢問受訪者「你是哪裡人？」好奇他們的身分認同。他特別難忘在阿根廷落腳、為大型連鎖超市供應冷凍春捲的「春捲大王」江福清的回答。

江福清出生於中國，因國共內戰成為孤兒，後隨國民黨撤退到台灣，為尋求更好生活，1960年代移民阿根廷。當聽到關卓中的問題後，江福清回應，所謂「家」的概念已慢慢變淡，「地球這麼小，我們在世上的時間又這麼短。既然生長在地球上，當個地球人就好了」，骨灰撒入大海即可，讓他彷彿找到知音。

關卓中坦言，一個家要如何保有中華文化傳統並不容易，尤其講到愛情和婚姻時，國家和文化的界線便不存在，「或許這就是我們在後現代世界生存的方式，每個人都拼著自己的身分拼圖，盡力把零碎片段拼成完整的畫面」，奮力活出自己的生命。

中餐館 移民 華人

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