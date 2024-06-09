台灣黑科技「綠乖乖」有神秘力量？民俗專家解釋了

台灣獨特的「乖乖文化」不僅在科技業，警消或公司行號等也都將「綠色乖乖」視為「守護神」」，祈求萬事順利。圖／本報系資料照

輝達 執行長黃仁勳 、超微執行長蘇姿丰 等科技巨頭為台北國際電腦展COMPUTEX 2024來台，被譽為「台灣黑科技」的乖乖也掀熱潮，吸引國際媒體報導；民俗專家廖大乙揭密，「綠乖乖」靈驗與五行有關，並有1要素與平安串連，進而相輔相成。

黃仁勳、蘇姿丰在COMPUTEX開展前就抵台，高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾CEO Pat Gelsinger、聯發科副董暨執行長蔡力行、美超微總裁暨執行長梁見後、恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger等都到場演講，在台颳起AI旋風。

有趣的是，國民零食「乖乖」明明是餅乾，今年不僅參展更推出聯名商品，掀起一波搶購熱潮，而台灣科技業獨特的「乖乖文化」，且限定放置奶油椰子口味的「綠色乖乖」，似乎有神祕力量，吸引外媒關注報導是「台灣玄學的黑科技」。

實際上，不只科技業，工廠、機房、醫院、警消或公司行號等也都將「綠色乖乖」視為「守護神」，用來祈求機器、生產線、工作或轄區等平安順遂、無災無難；至於為何非要「綠色乖乖」，民俗專家廖大乙說明，與「五行」相關更具1要素。

廖大乙說，「五行」木、火，土、金、水，以木為首，木的代表色為綠色，更象徵活力、茂盛及蓬勃生機，如綠色草木逢春新生、欣欣向榮，因此依循五行來看，當然要放「綠乖乖」，也如機器順利運作或交通號誌可通行都是綠燈，顏色相同。