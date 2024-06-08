讀台大醫科浪費天才？台名醫認同 但揭1關鍵勝美國

台大校園。本報系資料照片

超微（AMD）執行長蘇姿丰 （Lisa Su）是來台參加今年「Computex」，一舉一動倍受矚目，有媒體採訪她的父親，並以「蘇姿丰父親：她在台灣可能是台大醫科，就浪費一個天才」為標題推出報導，引發討論，PTT上有網友發問：「台大醫科是浪費人才嗎？」精神科醫師沈政男則臉書 發文表示：「台大醫科確實浪費了好多天才，但也造福了不少窮小孩。」

讀台大醫科是浪費天才？PTT網友討論熱烈，有人問：「台大醫科很丟臉嗎，救人一命不比她強？」，有人則說：「人家救了一間公司跟幾千個家庭好嗎」，還有人想到民眾黨主席柯文哲在「白色力量」一書提到一流人才學醫，「 阿北要生氣了，怎麼瞧不起台大醫學。」

台大醫學系畢業的沈政男表示，從蘇姿丰的年齡來台，如果留在台灣，﹂一九八七考上台大醫學系，就會是我的同學啊！」他也提到，如果當時班上確實有好多數理天才，聯考數學都考了將近一百分，因為醫學系的出路比較穩定可靠，「好多數理天才就落難到醫學系來了」那些數理天才同學們，有沒有後悔當年念醫呢？沈政男認為並沒有。

沈政男認為，蘇姿丰會走上數理，跟家庭教育有很大的關係，他父親是數學與統計的教授，對數理比較熟悉。他也自問，如果有機會會想去美國嗎？當然想去，但「我就是去不了美國啊！我的爸媽是工人，沒念什麼書，也沒錢。」像他這樣的出身，在美國有機會念到哈佛醫學系嗎？但在台灣，「就可以考上台大醫學系啊！」

在台灣，因為會念書考試，靠著聯考而翻身？這在美國並不容易。沈政男認為，要緊的是把台灣的教育與其他一切體制弄好，讓我們的孩子不用移民美國，也可以為人類文明做出偉大貢獻，就像蘇姿丰與黃仁勳 一樣，才是兩位企業家在台灣刮起的旋風，比較好的啟示。

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