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華航看好台北復飛西雅圖 7/14首航訂位上看逾9成

中央社台北8日電
華航7月14日將重回美國西雅圖航線，統計目前訂位已達8成。中央社
華航7月14日將重回美國西雅圖航線，統計目前訂位已達8成。中央社

華航7月14日將重回美國西雅圖航線，並看好航線有助串聯台美及東南亞間高科技業的發展。華航今天表示，統計目前訂位已達8成，首航班機訂位可達9成以上。

華航今天下午到晚上在台北信義威秀行人徒步區，舉行「華航直飛西雅圖-想像生活節」，為7月14日開航西雅圖暖身，現場仿百年歷史的西雅圖「派克市場」為靈感，打造特色市集，還安排藝人音樂表演及空姐走秀，吸引許多民眾到場體驗。

華航資深副總經理彭寶珠說，西雅圖是台灣到北美最近的航點，經由西雅圖可銜接到北美其他內陸城市，到加拿大溫哥華也只有2個半小時車程，還可串聯台美與東南亞間的高科技產業，華航初期每周5班，預計最快2026年可增為每天1班，華航也會持續布局其他美國航點。

華航在2004年至2008年時飛過台北-西雅圖，彭寶珠說，當年是使用4個引擎的A340機型，較耗油，現在使用最新的A350-900機型，不但省油且效率高，還非常舒適。

彭寶珠說，西雅圖市場除了著眼於商務客外，還有許多留學生及觀光旅遊族群。

彭寶珠說，北美市場是華航相當重要的市場之一，預估今年台灣與美國間的航空運量將超越COVID-19疫情前的2019年。

西雅圖 東南亞 觀光

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