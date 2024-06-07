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美軍校台生家人車禍 駐美代表處協助處理後續

中央社華盛頓7日專電
媽媽與外婆赴美探望官校畢業的徐皓明，不料發生車禍，雙雙重傷。（圖／徐皓明提供）
媽媽與外婆赴美探望官校畢業的徐皓明，不料發生車禍，雙雙重傷。（圖／徐皓明提供）

美國空軍官校台籍學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，高額醫療費用不堪負荷。駐美代表處今天表示，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、保險及返台等事宜。

空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，但於美國時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親經醫院診治後，都需進行重大手術並於術後住進加護病房觀察。

駐美代表處今天對中央社表示，已由駐丹佛辦事處處長及駐美處軍協組人員赴醫院關懷慰問，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、生活照護及保險給付等相關事宜。

代表處也感謝美空軍官校、僑界及各方主動幫忙及關懷，將持續協助徐皓明處理親人返台。

空軍軍官學校今天於臉書指出，徐皓明為獨子，原本家中經濟狀況就不寬裕，父親長期臥病、由徐母擔任社福員兼職照顧徐父，這次面對數千萬的龐大國外醫療費用以及未來返國長期照護之路，絕非當事人所能負擔。

空軍軍官學校請空軍同袍捐款急難救助金，提供徐皓明家人在美醫療、返國照護及生活急難等協助，使其在緊急危難之際渡過危機。

國防部長顧立雄今天表示，會盡最大努力來協助，不會發生無法支付醫療費用問題。

醫療費 保險 國防部

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