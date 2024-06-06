輝達超級電腦中心花落高雄 台經濟部長走訪間接證實

新科經濟部長郭智輝今天南下高雄視察經濟建設，登上鴻海研發大樓下望就在隔壁的超級電腦中心。(記者王昭月／攝影)

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 4日在全球媒體記者會表示，不只要在台設置研發中心及總部，還會設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI 超級電腦中心，地點未定，但新科經濟部長郭智慧今天在經濟部安排下南下高雄軟體科學園區，即前往視察這處各縣市爭搶類Taipei-1超級電腦中心，形同證實輝達超級電腦中心，花落高雄。

黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，高雄市長陳其邁今天出席位在高軟園區台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部揭牌典禮時被追問，「這代表爭取研發中心來高雄出局了嗎」？陳其邁說，現在鴨子划水，「不能講太多」。但同一時段，也來高雄軟科視察亞灣建設經濟部長郭智輝，則登高眺望NVIDIA超級電腦中心位址，地點就在高軟鴻海研發大樓旁。

經濟部產業技術司長邱求慧簡報表示，這兩天這處機房是當紅炸子雞，各界都在追逐花落誰家，其實在立委賴瑞隆等委員支持下，經濟部早在2021年就跟輝達洽談，把前瞻的技術拿來台灣。當時輝達股價還很低，沒到3兆，但輝達願意以台灣做為合作夥伴，像把亞太第一個AI研發中心設在台灣，就是選擇與台灣合作的開始。

邱求慧說，近日電腦展很多廠商與輝達合作，其中重要的項目是在台灣建置一個AI的超級電腦中心，為何叫TAIPEI-1？因為輝達一開始是想設在台北，但東找西找後發現高雄比較適合，就設在高雄。

輝達這座超電腦中心的機房，設於高軟園區二期，雲端科技大樓的1、2樓，2023年底完成建置，內設64台DGX 跟32台的OVX。邱求慧指，DGX是輝達最先進人工智慧伺服器，市面上最高階的是H100，全世界目前大缺貨，就算歐美國家下單也沒有辦法交貨。

邱表示，位在高雄亞灣這座超級電腦中心，在台灣排名第一，全世界500大超級電腦中心，台灣的TAIPEI-1排名全球第38名。每台DGX由8個H100組成一個機櫃，共有64台。其中一片主機板就要價100萬台幣，一個DGX的伺服器，要價台幣1000萬，且還不一定買得到。另黃仁勳董事長提及的數位孿生科技，可在世數位世界模擬一模一樣的真實情境，這是輝達的最新科技。