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輝達爭奪戰哪縣市聲量高？大數據揭桃園幾乎「躺平」

記者蔡晉宇／台北即時報導
TPOC表示，根據網路數據調查結果，當時台積電放棄龍潭設廠時，張善政的網路好感度(P／N值)狂跌至0.41，負面聲量遠遠超過正面聲量；此次在輝達宣佈加碼投資台灣後，張善政因為拋出的誘因不如其他縣市，導致未能創造話題性，好感度雖然有0.75左右，但負面聲量依舊高於正面聲量。(圖／TPOC提供)
TPOC表示，根據網路數據調查結果，當時台積電放棄龍潭設廠時，張善政的網路好感度(P／N值)狂跌至0.41，負面聲量遠遠超過正面聲量；此次在輝達宣佈加碼投資台灣後，張善政因為拋出的誘因不如其他縣市，導致未能創造話題性，好感度雖然有0.75左右，但負面聲量依舊高於正面聲量。(圖／TPOC提供)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，更宣布將在5年內在台灣設立第二個人工智慧（AI）超級電腦中心，以及計畫建造新總部，消息一出多達9縣市競相爭取。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，六都中以台北市聲量最高，桃園市長張善政雖提出桃園擁有物流、土地等優勢，但在網路輿論戰中近乎「躺平」，沒有創造相應的聲量。

TPOC表示，蒐集黃仁勳訪台至今（5月26日至6月5日），網路上有關黃仁勳或者輝達投資的相關討論，並比較六都在相關議題中的網路聲量。結果發現，高雄市的聲量居六都之最，共有超過9500則聲量。高雄市長陳其邁說，高雄有多家頂尖大學、高雄亞灣等條件，會持續努力提供最好的服務給輝達。第二名同樣也是綠營執政的是台南市，相關聲量超過8600則，台南市長黃偉哲認為，台南市可以滿足用地需求，包括水、電、綠電、人才都很充分，前來投資「正當其時」。

TPOC指出，第三是台北市，總聲量8100則，台北市長蔣萬安表示，已成立財政、資訊、產業、地政等局處的專案小組，產發局也第一時間與輝達聯繫洽談，北市科園區擁有最佳的區位條件和優勢，希望爭取輝達、超微（AMD）等科技巨擘在北市設立研發中心和進行投資。

TPOC表示，六都聲量「末段班」，分別是只創造3300則聲量的桃園市，聲量2000多則的台中市，以及聲量只有1000多則的新北市。TPOC分析，桃園市長張善政過去在競選期間，曾經自我標榜為「科技市長」，不過以這次網路聲量數據觀察，雖然張提出桃園擁有物流、土地等優勢，但在網路輿論戰中近乎「躺平」，沒有創造相應的聲量。

桃園市議員黃家齊表示，輝達已宣布要在台灣投資總部及研發中心，考慮落腳臺北、高雄、臺南，沒有桃園。除了遺憾桃園可能不是選項，也想詢問張善政，為何科技大廠，一個一個都跳過桃園選擇其他城市？從亞矽、台積電到輝達，難道真的是桃園夜市不夠吸引人嗎？還是桃園根本沒有做好讓廠商入駐的準備？

TPOC指出，桃園市在去年就已經與台積電設廠計畫失之交臂，當時桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，張善政在台積電正式說明「不考慮進駐龍科三期」後批評中央，稱前市長鄭文燦宣布相關計畫時讓地方「感覺被強暴」，被質疑失言。

TPOC表示，根據網路數據調查結果，當時台積電放棄龍潭設廠時，張善政的網路好感度（P／N值）狂跌至0.41，負面聲量遠遠超過正面聲量；此次在輝達宣佈加碼投資台灣後，張善政因為拋出的誘因不如其他縣市，導致未能創造話題性，好感度雖然有0.75左右，但負面聲量依舊高於正面聲量。

TPOC指出，回顧過去10年桃園城市發展，前8年在鄭文燦市長任內，積極推動「智慧城市」、「綠色經濟」、「智慧治水」等政策，也爭取美光科技公司合併華亞科技公司投資桃園，爭取台積電1奈米廠進駐桃園龍潭科學園區第3期等；然而，張善政上任至今尚未展現「科技人」的治理能力，錯失台積電之外，如今對於爭取輝達落腳又顯得積極度不足。

輝達 張善政 台積電

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