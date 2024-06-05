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黃仁勳訪台掀起旋風 路透：地位宛如流行巨星

中央社台北5日綜合外電報導
Nvidia執行長黃仁勳在台北國際電腦展上與媒體成員合影。路透
Nvidia執行長黃仁勳在台北國際電腦展上與媒體成員合影。路透

人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳這次訪台後，在台灣掀起巨星旋風，從職棒開球、夜市小吃到私廚宴客，黃仁勳的一舉一動成了鎂光燈的焦點，吸引著台灣眾人的目光。

路透報導，出生於台灣的黃仁勳成為電視台跟拍採訪的對象，記者追隨他的足跡。他在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）現場被參觀人潮團團圍住，數以千計的社群媒體貼文以他為主角。

電視台大肆報導黃仁勳用過餐的每一家餐廳，幸運的店家生意更上一層樓，台灣有些人稱這種現象為Jensanity（黃仁勳英文名Jensen加上英文瘋狂insanity），顯示黃仁勳的高人氣橫掃台灣。

一身招牌黑皮衣勁裝的黃仁勳在台北國際電腦展攤位上，拿著裝著啤酒的塑膠杯朝身邊的群眾高喊：「誰製造最棒的顯示卡？」

現場群眾熱情回應喊著：「輝達！」

對粉絲而言，這位AI晶片大廠共同創辦人兼執行長只是得到他應得的。輝達目前是美國市值第三大企業，也是人工智慧革命的關鍵。

一名在等待黃仁勳發表演說的38歲工程師說：「他如此鼓舞人心，他是我們的一份子，他現在做的事將改變這個世界。」一名在金融界工作的女士則說：「他就像是一名流行巨星。」

黃仁勳在台灣引發的旋風，讓輝達的同事和晶片業的經理人感到不解。其他人也注意到這種強烈的受歡迎程度從未發生在輝達總部矽谷。

61歲的黃仁勳出生於台灣的台南，9歲移民到美國。他熱情地回報家鄉。

他不但和台積電創辦人張忠謀等電子業大亨在寧夏夜市酬酢往來，也會停下腳步花點時間和普通的仰慕者話家常。

他停下腳步耐心地陪民眾自拍，回答去哪裡享用美食等問題，還幫仰慕者簽名。甚至一名女性粉絲要求在胸前簽名也來者不拒。

黃仁勳1日登上大巨蛋為中職賽事開球，他在致詞時對自己的中文不夠流利致歉，因為是在美國學的。

黃仁勳接著以英語說，台灣是輝達夥伴的家，有台積電、廣達、富士康、研華，太多的夥伴，支持輝達超過30年，要謝謝台灣。

黃仁勳 輝達 晶片

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