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黃仁勳：輝達研發中心可能靠近台北附近

中央社台北5日電
輝達執行長黃仁勳來台行程滿檔，5日晚間應邀前往台北市內湖區知名私廚餐廳，與廣達董事長林百里（前背對者）餐敘，兩人見面握手寒暄。中央社
輝達執行長黃仁勳來台行程滿檔，5日晚間應邀前往台北市內湖區知名私廚餐廳，與廣達董事長林百里（前背對者）餐敘，兩人見面握手寒暄。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定，他笑著問媒體，「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。

廣達董事長林百里今天晚間在南港東湖私廚餐廳宴請廣達集團和輝達雙方主管，現場下著雨，大約17時43分，林百里抵達現場；他說，這次作東宴請廣達和輝達雙方晚宴，席開3桌，現場還有製作黃仁勳人像造型的氣球，林百里也跟造型人像合照，林百里說「好玩嘛」。

黃仁勳在回答媒體提問表示，今晚主要雙方慶祝彼此的合作關係，因為現在是運算的新時代，雙方合作密切，廣達是資料中心、系統、伺服器等的全球技術領先提供者，輝達與廣達合作許久超過15年，雙方也在輝達Blackwell平台基礎上，在AI工廠建立AI超級電腦應用。

媒體提問輝達在台灣設立據點規畫，黃仁勳說，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，輝達在大台北地區已有數百名員工，輝達規畫在台灣招募上千名包括晶片設計、系統工程、AI軟體工程等專業人才。

記者提問輝達在台總部地點，黃仁勳笑說「還沒決定」，他說還沒有找到土地，黃仁勳向記者問，「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。

廣達副董事長梁次震大約18時15分抵達現場，記者提問等會雙方要談些什麼，他說，「不知道，等一下看看」。雲達總經理楊麒令大約18時20分抵達現場。

黃仁勳約18時40分左右抵達，他先向在餐廳門口等候的林百里，以英語sorry致歉遲到，再用台語說「歹勢」、以國語說「不好意思」，林百里也笑著以台語「無要緊」回應。

接著黃仁勳向在場等候的媒體介紹林百里「是我的英雄」，林百里則笑著跟黃仁勳說，「現在你是我們的國王」，「遇水則發」。

黃仁勳說，這家私廚他是第一次來，還沒有嘗過菜色，他非常期待。他進入餐廳後看到廣達製作的人像造型氣球，顯露驚喜和興奮，黃仁勳不僅和人像造型氣球合照，也親筆簽名紀念。他還提起小時候在台灣夜市被刀割傷的回憶，不過他笑著說，「我還是很喜歡台灣的夜市」，隨後，黃仁勳進場和輝達及廣達夥伴一同聚餐。

黃仁勳 輝達 AI

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