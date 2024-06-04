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黃仁勳：輝達投資台灣主因是台積電很讚 生態系豐富

中央社記者鍾榮峰台北4日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日下午在台北南港舉行全球媒體記者會，他表示，非常感謝台灣供應鏈的支持，台灣在電子科技產業擁有豐富生態系，台灣廠商足以自豪。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日下午在台北南港舉行全球媒體記者會，他表示，非常感謝台灣供應鏈的支持，台灣在電子科技產業擁有豐富生態系，台灣廠商足以自豪。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午表示，輝達投資台灣，主要是台積電是「無與倫比」的好朋友，加上台灣電子供應鏈生態系相當豐富，他非常感謝台灣供應鏈的支持，黃仁勳說，台灣廠商足以自豪。

輝達下午在台北南港舉行全球媒體記者會，有超過500名國際媒體記者齊聚現場，陣仗驚人，記者會延遲至下午3時30分開始，約莫於下午4時40分結束，會後黃仁勳還接受部分媒體簽名或照相。

媒體最後提問輝達投資台灣是否擔心地緣政治風險，黃仁勳無奈笑說，「本來以為是個快樂的問題」，他隨後強調，輝達投資台灣，主要是台積電「很讚」（so good），他用英文incredible（無與倫比）形容台積電，包括台積電有最先進的技術、無與倫比的專業人才與團隊、很強的彈性生產，輝達和台積電深刻相互了解，「就像好朋友一樣，不用講太多」。

他說，輝達與台積電長期合作，打造複雜的晶片架構，創造高價值，這樣的合作關係並不一般。

黃仁勳進一步指出，不僅是台積電，包括台灣半導體後段封裝和測試夥伴也無與倫比，在CoWoS先進封裝密切合作，在其他地區相對有難度。他指出，投資有許多考量，但最重要的考量是可行性。

黃仁勳強調，在台灣電子產業，台積電有豐富的生態系，還有鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎、和碩等合作夥伴，他非常感謝台灣供應鏈的支持，台灣在電子科技產業擁有豐富的生態系，台灣廠商足以自豪。

台積電 輝達 黃仁勳

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