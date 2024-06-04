台國防部：美國軍援台灣將逐漸制度化 去年4.8億美元

台灣國軍現役標槍飛彈。(圖／取自國防部青年日報社)

台國防部 長顧立雄後天（6日）將到立院外交國防委員會進行首度業務報告並備質詢。報告今天已經送交各立委辦公室，其中「臺美軍事合作」一節，列出去年美國政府宣布對台灣提供的軍援，總額為4.8億美元。

報告指出，美國國會在「2023財政年度國防授權法」（National Defense Authorization Act, NDAA），制定「強化台灣韌性法」（Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA），授權行政部門運用如「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）、「總統提用權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）、「國際軍事教育與訓練」（International Military Education and Training, IMET）等方式，協助台灣提升現代化防衛作戰能力。法案通過後，台方已於2023年獲得1.35億美元無償FMF。

美國會再於2024年3月通過「綜合撥款法」（Consolidated Appropriations Act），提供台方FMF，額度不少於3億美元。4月又通過「國安補充撥款法」（Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act），額外挹注包含印太區域國家20億美元FMF，其中包括台灣；美國務院 更在2025會計年度預算 內，首度指名編列1億美元FMF予台灣，期能將援台FMF制度化。

台國防部也指出，去年7月28日，美方以PDA調撥美軍戰備庫存，無償提供台方3.45億美元軍事裝備；亦將台灣IMET等級調升，使台方得以較優惠價格，赴美執行軍事教育訓練。