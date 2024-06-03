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不是共諜沒洗錢 為何限制出境1432天？向心聲請釋憲

記者王聖藜／台北即時報導
自稱是大陸間諜的王立強。圖／取自60 Minutes Australia
自稱是大陸間諜的王立強。圖／取自60 Minutes Australia

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進國家安全法共諜案，檢方辦不成轉以洗錢罪起訴，終局均不違法，2人卻限制出境1432天；他們返港訴訟爭人權，日前向憲法法庭聲請法規範、裁判憲法審查，要求大法官解釋如此限制有無違憲。

向心、龔青2023年9月6日洗錢罪判無罪確定，10月18日返港後展開「第一步」跨海維護人權行動，聲請釋憲是「第二步」動作。

他們的「第一步」先向台北地檢署提起對「假共諜王立強」及在偵辦共諜案初某「證人Ａ君」的不實證言提誣告官司，也控告網路、紙本2家媒體誹謗，還針對承審洗錢案二審合議庭的限制出境裁定抗告。

在台北地檢署的2件訴訟檢察官分「他」案偵查，向台灣高等法院的抗告則因「無實益」由最高法院2024年2月4日駁回，向心不同意最高法院未審即駁回，委任律師向憲法法庭提聲請釋憲案。

向心、龔青2019年11月24日遭檢方限制出境，2021年4月8日以洗錢罪起訴，台北地院2022年2月24日判洗錢無罪，檢方上訴，台灣高等法院2023年9月6日駁回，洗錢案無罪確定。

聲請狀指出，洗錢案無罪確定後，合議庭未給向心、龔青陳述機會，再下禁令裁定限制出境8月，侵害2人憲法第10條、第16條的遷徙自由權、訴訟權，但向心、龔青以裁定違反平等、比例原則抗告，卻被最高法院駁回。

向心、龔青認為，最高法院指他們已返港且限境處分已由原審撤銷而駁回抗告，違反刑事訴訟法第404條「裁定已執行終結，受裁定人亦得提起抗告，法院不得以已執行終結而無實益為由駁回」規定。

向心、龔青認為，法律救濟不是為了即時利益，而是為了確認過去公權力行使是否違法，最高法院沒有具體審查，逕以沒有實益駁回抗告，形同剝奪憲法訴訟權。

他們聲請釋憲說，台灣高等法院於洗錢案二審判決無罪後，檢察官是否提上訴並無定論，法官未採取同樣可達到保全訴訟目的、且侵害人權較小手段如「聽取被告、辯護人意見裁定先限制出境2個月」，而是直接限制8個月，不但違反法律正當程序，更與憲法第23條的比例原則有違。

檢調2019年11月對向心、龔青啟動共諜案偵查，分案的緣由是自稱為間諜的「王立強」2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心的下線，還指控向心以資金介入、操縱2020年總統大選。

檢方2度偵辦共諜案不起訴確定，共諜案衍生的洗錢案向心、龔青都被訴，但一、二審法院認為舉證不足，向心、龔青無罪確定。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進國家安全法共諜案，檢方辦不成轉以洗錢罪起訴...
中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進國家安全法共諜案，檢方辦不成轉以洗錢罪起訴，終局均不違法，2人卻被限制出境1432天；他們返港訴訟爭人權，日前向憲法法庭聲請法規範、裁判憲法審查，要求大法官解釋如此限制有無違憲。本報資料照片

澳洲 刑事訴訟 投資

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