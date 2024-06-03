台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

台2線70公里、基隆潮境路段下午山崩，百噸巨石如雨下，崩坍面積有4個籃球場大，有11輛行經或停路旁的汽機車遭波及，道路預計最快要11日才能搶通道路。事故也造成2人輕傷，一人住院、一人檢查中，兩人都是40多歲貨車司機從瑞芳往宜蘭；地方居民說，若今天是行駛在反方向，駕駛受傷情況恐怕更嚴重。

據基隆市府及長庚醫院說明，兩名輕傷傷者分別為家住基隆七堵、今年41歲的陳男，事故後肩膀及胸部挫傷、嘴唇撕裂傷，目前仍在住院中；家住新北中和、今年46歲的王男，事故後頭部挫傷、2.5公分撕裂傷，截至截稿前仍在醫院檢查中，院方說可能會留急診觀察。

現在傷者駕駛第一視角的行車記錄器也曝光，2人在路上疑似發現狀況，有1輛雙載機車見狀加速逃離，一時間進退兩難，前方貨車不知該往前還往後，沒多久大片土石就侵襲而來，記錄影像的車體也因此翻覆。一旁計程車鄭姓駕駛和妻子當時受困車內，後來民眾協助才救出。

據了解，2人都是貨車司機，且都是從瑞芳往基隆方向行駛；地方人士說，如果今天是反方向行駛，人身安全情況恐怕難以想像。總計瑞芳往基隆方向車道，有2輛小貨車、2輛休旅 車被土石擊中，其中2輛車被推擠到單車道，1輛車掉落海岸，另有1輛休旅車被土石掩埋。

今下午基隆市議會正進行市政總質詢，市長謝國樑向議會告假，第一時間趕往現場坐鎮救災，深怕有人受困，連搜救犬也出動。由於山崩處下方有一處漁港油槽，市府工務處立即啟動相關維護，避免傷害擴大。

交通部公路局長陳文瑞說，使用無人機拍攝3D低建模後，發現山壁從約40公尺高點崩落，崩塌面積達4400平方公尺，滑落土方約1萬2000立方公尺。其中巨型石塊接近50顆，最重達100噸，比一輛車還大。因為要先裂解巨石，再用卡車清除土石，估計需要7工作天，最快11日上午搶通。