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中國對台軍演時 管碧玲透露：海巡署在救2隻綠蠵龜

記者林昭彰／新北即時報導
海洋委員會主委管碧玲(右立者)在海巡端節勤務誓師典禮致詞時說，應對中國對台軍演，海巡署在救2隻綠蠵龜。行政院長卓榮泰坐在旁邊。(記者林昭彰／攝影)
海洋委員會主委管碧玲(右立者)在海巡端節勤務誓師典禮致詞時說，應對中國對台軍演，海巡署在救2隻綠蠵龜。行政院長卓榮泰坐在旁邊。(記者林昭彰／攝影)

台灣海洋委員會主委管碧玲上午在海巡端節勤務誓師典禮致詞時說，「應對中國對台軍演，海巡署在搶救2隻綠蠵龜」。台下來賓有人笑了出來，基層隊員連忙解釋：「海巡媽媽」是在強調海洋保育也很重要，「你要仔細聽完全文啊！」

影片來源：聯合新聞網

台行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲等人，今天上午到台北港海巡基地出席「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，管碧玲致詞指出，海巡署堅守海防最前線，日常面對越界捕魚與偷渡、槍毒農漁畜產品走私和非洲豬瘟侵害。中國對台軍演期間，共派遣10艦、2船、152艇，一對一伴航監控對方艦艇，寸步不讓，維護海域安全。

她還跟大家分享1個小故事：「我們一面應對中國軍演，海巡署的弟兄在搶救2隻綠蠵龜。」有人聽到這裡便笑了出來，私下暱稱管碧玲是「海巡媽媽」的海巡署基層隊員，請來賓繼續聽完致詞。

管碧玲接著說，因為海洋保育也是海巡重要任務，應對軍演守護的是「安全」，打擊犯罪守護的是「和平」，搶救海龜守護的是「永續」，端午節期間威力掃蕩則為防範走私、展現維護海域治安的決心。

卓榮泰則肯定海巡署各項績效，強調有政府當靠山，遇到不法「該抓就抓，該扣就扣，該罰就罰，該驅逐就驅逐」，行政院已核列專案預算新台幣9036萬元(約293萬美元)，汰補海巡機關巡邏、偵防等任務用車260輛。

稍後卓榮泰等人校閱海巡人員與裝備、指示誓師出發，受校單位車輛、艦艇開啟警示燈、鳴笛離場，象徵勤務啟動。

端午節 預算 偷渡

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