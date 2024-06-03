前台灣駐菲大使當面讚女下屬「胸很漂亮」監院通過彈劾

台監察院監委紀惠容。(記者張睿廷／攝影)

前台灣駐菲律賓代表處大使徐佩勇利用公務上的權勢及機會，在任期間多次性騷擾 駐處女下屬，甚至還曾當菲籍女下屬面稱讚「胸很漂亮」，台外交部接獲投訴也未依法採取補救措施。台監察院今天以徐佩勇嚴重影響國家及外交人員聲譽及形象，全票通過彈劾 徐佩勇並將其移送懲戒法院審理，並對外交部提出糾正案。

監察院今天召開記者會說明彈劾徐佩勇、糾正外交部理由。根據監委紀惠容、王美玉、葉宜津的調查，被徐佩勇性騷擾的女下屬，早自2022年12月就曾向駐處辦理性騷業務及受理申訴陳姓秘書申訴，當時就已獲知徐佩勇曾說出「胸很漂亮」明顯性騷言詞，卻消極處理，僅要求徐佩勇向該女下屬道歉就結案，致女下屬之後又持續被徐騷擾，直到2023年3月，該女下屬轉而向非同單位的我國駐外國安人員協助向外交部舉報。

外交部在2023年4月接獲舉報後，時任外交部長吳釗燮雖在4月11日就要求徐解職返台，卻沒有依法、依規進行後續補救。之後監院才又接獲女下屬陳情，4月27日函外交部查明處理，外交部雖要求駐菲代表處說明，然駐菲代表處答覆監院函文卻避重就輕，只陳報本案是徐與女下屬間的言語誤會讓女下屬不悅，外交部則以未接獲女下屬申訴為由，之後仍未進行相關補救，直到同年6月9日有匿名人士在網路平台爆料，直接揭露女下屬的姓名與照片，吸引媒體報導，外交部態度始轉為積極。

紀惠容等監委表示，雇主依法有防治責任，並於知悉有性騷擾時，應採取立即有效的糾正補救。徐佩勇是駐菲處主官，卻利用公務上的權勢及機會，在任期間多次性騷擾駐處女下屬，讓女下屬感到非常不舒服、沮喪、恐懼、憤怒，甚至因此長期失眠 ，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，嚴重侵犯被害人人格尊嚴，且嚴重影響國家及外交人員聲譽及形象，因此提出彈劾案，經監察院會全票通過彈劾，將其移送懲戒法院審理。

監委又指出，外交部處理本案時，駐菲代表處主辦性騷業務及申訴的陳姓秘書，明顯欠缺相關教育訓練，在外交部後續辦理理宣導及教育訓練時，仍無自省檢討，甚至在監委約詢、調查時，仍強辯「請問法令有寫得很清楚要馬上立即啟動調查程序嗎？」「是不是在當天晚上馬上就要跟當事人講：『對不起，妳是不是被性騷擾了？』」凸顯外交部的宣導及教育訓練成效不足，也有疏失，因此也對外交部提出糾正案

紀惠容、王美玉、葉宜津另發現，外交部基於近來駐外館處發生多起性騷擾事件，雖已再辦理宣導及教育訓練，卻未能追蹤掌握外館相關人員實際參與狀況與學習成效。以上均凸顯外交部防治宣導與訓練仍有加強精進之空間，應予檢討改進。