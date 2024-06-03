民進黨駐美代表處 蕭舜文接主任

蕭舜文（右）將接任民進黨駐美代表處主任，左為彭光理，中為吳釗燮。（本報資料照）

民進黨 今宣布民進黨駐美代表處主任由蕭舜文接任，並感謝且恭喜前主任彭光理於5月31日榮退，民進黨主席賴清德 給予最深切的祝福。

民進黨今發出新聞稿指出，民進黨自2013年於華府 重啟駐美代表處，前任主任彭光理（Michael J. Fonte）自重啟後便掌管代表處至今年5月，他作為民進黨在華府最重要的代言人，多年來為民進黨搭建與美方政策圈、智庫、行政與立法部門的溝通橋梁，在台美關係的發展上厥功至偉，於今年5月底屆齡退休。

民進黨表示，新任主任蕭舜文為民進黨駐美代表處2013年恢復成立後的首位幕僚，曾協助安排賴清德總統於台南市長任內、前主席蘇貞昌及蔡席英文等黨政高層訪美行程，亦曾參與2016年就職演說及民進黨國防政策藍皮書等專案。

自2017年起，蕭舜文任職我國駐美代表處（TECRO）政治組及國會組，熟稔台美關係，並與美行政部門、國會及智庫密切聯繫。其他資歷橫跨政府、NGO及媒體，包括總統府諮議、加州福爾摩沙基金會（Formosa Foundation）計畫主任，及天下雜誌記者等。擁有美國喬治城大學（Georgetown University）公共政策碩士、台大新聞所碩士及台大外文系學士。

民進黨借重蕭舜文在華府累積多年豐富的工作經驗及與美方良好的互動關係，期盼其上任後持續推動台美關係深化與各項對台灣有利的外交工作。