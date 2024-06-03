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台灣基隆山崩土石1.2萬立方公尺 估6/11搶通

中央社記者王朝鈺基隆3日電
台2線基隆潮境公園路段的山壁今天下午大面積崩塌，公路總局估計預計一周才能完成清運，恢復正常行車。記者邱瑞杰／翻攝
台2線基隆潮境公園路段的山壁今天下午大面積崩塌，公路總局估計預計一周才能完成清運，恢復正常行車。記者邱瑞杰／翻攝

台2線70公里處基隆市平浪橋入口處旁山壁今天下午突然崩塌，道路雙向中斷，公路局晚間表示，崩塌面積達4400平方公尺，土石約1萬2000立方公尺，預估最快11日上午搶通。

交通部公路局長陳文瑞晚間在現場舉行記者會表示，台2線70公里處山壁今天下午2時30分崩塌，以無人機3D建模後，發現土石從40公尺處高點落下，崩塌面積達4400平方公尺，土石估計約1萬2000立方公尺。

陳文瑞說，現場較為巨大石塊約有50顆，最重約100噸，必須先將巨石裂解後再以卡車清除，公路局出動4輛挖土機和3輛破碎機等機具，在基隆端和瑞濱端同步清除，晚間也會調派大型破碎機到場，估計最快11日上午搶通。

交通部公路局北區養護工程分局分局長陳俊堯指出，搶通後會先將靠山側圍起作為緩衝區，避免落石掉落危及用路人安全。

陳俊堯說，研判山壁因地震加上豪雨，使得關鍵岩鬆動，大塊岩石滑動後帶動整個坡面滑落，會先在2天內將停車場旁路面落石清空，讓停在停車場車輛脫困。

至於搶通工程是否會漏夜施工，陳俊堯表示，考量坡面尚未穩定，近期又可能下雨，施工人員在夜間若看不到上邊坡會很危險，晚間視線時不佳時會停工，天亮後再趕工。

陳俊堯說，原則上會先將塊石打碎後，用來製作便道路基供挖土機通行，以便讓挖土機從上方邊坡逐步降挖下來，塊石一旦滑動會產生很大動能，如果從道路面往上清除塊石，上方邊坡可能再度傾滑造成施工人員危險。

陳俊堯說，公路局在民國109年間，委託顧問公司以無人機空拍建模方式巡查，此路段邊坡當初研判為中度風險，現場崩塌山壁表面植栽非常茂密，平日巡拍時也未見裸坡或落石崩落，下午突然發生崩塌公路局也感到錯愕，至於此路段前後邊坡高度風險部分，公路局已施作防落石網和防落石柵，近日會請顧問公司再度評估。

台2線基隆潮境公園路段的山壁今天下午大面積崩塌，公路總局估計預計一周才能完成清運...
台2線基隆潮境公園路段的山壁今天下午大面積崩塌，公路總局估計預計一周才能完成清運，恢復正常行車。記者邱瑞杰／攝影

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