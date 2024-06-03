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蘇姿丰公布AI加速器產品藍圖 最新的MI325X第4季將上市

編譯葉亭均／即時報導
AMD執行長蘇姿丰說明AI加速器產品藍圖。(取材自蘇姿丰演說直播畫面)
AMD執行長蘇姿丰說明AI加速器產品藍圖。(取材自蘇姿丰演說直播畫面)

超微（AMD）正在加速推出新的AI處理器，執行長蘇姿丰預告最新的AI晶片MI325X第4季將上市。此時超微正尋求挑戰輝達（Nvidia）在這塊獲利豐厚市場的霸主地位。

蘇姿丰3日為台北國際電腦展（COMPUTEX）發表開幕演說，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，闡明AMD如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

蘇姿丰表示，最新的MI325X產品將在第4季上市銷售。這項產品是當前MI300系列加速器的下一代產品，將主打更多記憶體與更快的數據處理量。 MI350將接著在2025年問世、MI400則會在2026年推出，邁向大約每一周年推出一款新產品的周期，大致和Nvidia執行長黃仁勳昨天在台大演說時的說法吻合。

在消費者產品方面，蘇姿丰談論到第三代Ryzen AI處理器，名為Strix Point，將在7月上市銷售。這是為筆電量身打造，並且結合RDNA 3.5 行動GPU、 能加速處理AI任務的XDNA 2 NPU（神經處理單元），以及最新的Zen 5處理器核心。

蘇姿丰邀請華碩董事長施崇棠、惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）、聯想執行副總裁Luca Rossi上台，討論將搭載AMD新Ryzen平台的未來裝置產品。

AMD還展示一張投影片，顯示最新的Ryzen系統平台處理AI任務的表現會比高通Snapdragon X

Elite更佳，該晶片將成為微軟新的筆電產品Copilot+ PC的核心，並且在COMPUTEX獲得強力主打。微軟Windows部門主管達武鲁里（Pavan Davuluri）也與蘇姿丰同台，透露他的團隊從Copilot PC+計畫的「第一天開始就與AMD合作」。

達武鲁里表示：「對我們而言，隨機搭載AI功能，代表反應速度更快、更佳的隱私和成本。這也代表必須在PC硬體上執行的模型擁有數十億個參數。和僅僅幾年前的傳統PC相比，我們是在談論AI工作量的20倍的性能和高達100倍的效能。」

另一方面，AMD也展示為筆電和桌機設計的遊戲處理器。蘇姿丰手拿AMD的Ryzen 9 9950X晶片，表示「這是世界上最快的消費者CPU」。這款16核心處理器執行的時脈速度可以到達5.7GHz。

彭博資訊指出，在大量資金投入新的AI訓練系統之際，AMD是急著要靠新產品在這塊市場分一杯羹的企業之一，而目前，這塊市場多數的資金都是流向輝達的產品。蘇姿丰說，該公司現有的MI300產品需求依然強勁，而其新的產品可媲美競爭同業的產品。

在爭相追趕Nvidia的眾家業者中，AMD的進展最佳，AMD已將今年所謂AI加速器產品的銷售目標提高至40億美元，從去年的幾乎是零的狀態加速成長，但與Nvidia相比，依然相形見絀。根據估計，Nvidia光是資料中心事業就要邁向超過1,000億美元的年度銷售數字，超越AMD和英特爾合計的整體全年度營收數字。

AI 蘇姿丰 晶片

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