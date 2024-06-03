我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

帛琉遭駭 分析：中國可能用勒索軟體組織孤立台灣

中央社／舊金山2日專電
帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，帛琉政府指控中國策畫網攻。此為示意圖。(路透資料照片)
帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，帛琉政府指控中國策畫網攻。此為示意圖。(路透資料照片)

帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，含美日機密資料。帛琉指控中國策畫網攻，中國稱抹黑。紐時引述帛琉官員和專家分析表示，中國不排除利用勒索軟體組織，實現政治意圖。

帛琉今年3月遭遇重大網路攻擊，時間點發生在華府敲定對帛琉實施一項延宕已久的援助計畫，雙方官員準備慶祝之際，超過2萬份政府文件遭竊外洩。

紐時今天報導，遭駭文件4月被公布在「黑暗網路」（Dark Web）上，當中包括一份註明「僅供官方使用」、內容攸關美國在帛琉雷達設施的資料，以及日本海軍訪問帛琉的成員名單，另外還有台灣與帛琉關係細節的數百份文件。

報導指出，美國在帛琉建有軍事設施，而且，若台海發生衝突，帛琉位於防衛台灣的重要航線上，帛琉遭駭客攻擊對美國構成安全威脅。

此外，文件中也包括日本、以色列與美國間的外交通訊資料；一些日本高階軍官及美國士兵的詳細身分也被公布在網上，顯然其他國家也同受威脅。

報導提到，帛琉是少數與台灣有邦交的國家之一，帛琉政府官員指控中國出於政治動機，精心策畫這起網路攻擊事件，旨在傳達特定訊息。北京已誘使其他國家轉向，例如使諾魯（Nauru）與台灣斷交。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在一次受訪中表示，「所有跡象都指向那個方向」，他也強調，帛琉與台灣的關係「比以往都更加堅定」。

中國則否認指控，並抨擊帛琉毫無根據地妄下結論是在抹黑。

就在帛琉網攻事件發生後，一個名為DragonForce的勒索軟體組織隨即出面承認犯案，並聲稱其動機純粹是為了謀取經濟利益，並已揚言將再度打擊帛琉。

一名帛琉官員卻點出，DragonForce並未花力氣談判贖金問題。

帛琉財政部資安官員安遜（Jay Anson）告訴紐時，北京利用勒索軟體組織犯案，可降低與華府之間的外交摩擦風險。安遜也認為，DragonForce已從他處獲取報酬，「這次行動是關於政治，與支付贖金無關」。

網安公司Analyst1首席安全策略分析師迪馬喬（Jon DiMaggio）表示，已看過外洩文件，儘管帛琉沒有與專家分享更多資訊，但若主使國利用DragonForce，而非透過秘密間諜活動來達到目的，一大原因是為了讓目標難堪。

迪馬喬說，倘若主使者將勒索軟體組織視作其「承包商」，一定是出於某種動機，他們必然知道這樣能夠引起關注。

網安公司Recorded Future分析師里斯卡（Allan Liska）同意這種動機的可能性，並補充說，「如果（主使者）目的是為了政治宣傳，勒索軟體組織的駭客和外洩特性，很適合用在這一點」。

報導還表示，惠恕仁同時譴責中國干預內政，指出當他競選總統時，曾接獲中國駐密克羅尼西亞（Micronesia）大使的電話，要他當選後與台灣斷交。

惠恕仁告訴紐時，對方稱說中國可以引進百萬遊客、打造任何帛琉所需的飯店，對方甚至說，這是基本經濟學，中國有15億人口、台灣僅有2200萬人口。

對方還稱帛琉從事非法活動，當惠恕仁反問是什麼活動時，對方回答他，「你承認台灣」。

日本 駭客 華府

上一則

蕭美琴主持長濱艦下水

下一則

黑白集╱當賴清德媳婦熬成婆 受壓迫者變壓迫者？

延伸閱讀

Ticketmaster 5.6億用戶個資訊外洩 駭客暗網兜售

Ticketmaster 5.6億用戶個資訊外洩 駭客暗網兜售
紐時：就讀營利大學申請的私人學貸也有機會獲得免除

紐時：就讀營利大學申請的私人學貸也有機會獲得免除
紐時：美歐追趕中國 仿效北京政策 發展半導體等產業

紐時：美歐追趕中國 仿效北京政策 發展半導體等產業

紐時：歐美仿效中國產業政策 在清潔能源領域瘋狂追趕中國

紐時：歐美仿效中國產業政策 在清潔能源領域瘋狂追趕中國

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多