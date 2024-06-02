蘇姿丰用中文「早安」開講 預告AMD Zen、Ryzen系列下月上市

超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展發表開幕主題演講。(取材自直播畫面)

超微（AMD）執行長蘇姿丰 3日在台北電腦展以「高效能運算邁向AI 時代」為題，發表開幕主題演講。她表示，AMD專為遊戲設計的新晶片 Zen 5、Ryzen 9-9950X將在7月上市。個人電腦方面，為供應微軟的AI個人電腦Copilot+ PC算力所需，最新的XDNA 2架構晶片，算力可提升至50 TOPS。她強調，AI晶片是AMD現在第一優先項目。

蘇姿丰今天穿著桃紅色外套，神采奕奕介紹AMD最新AI晶片與解決方案，並邀請合作夥伴微軟和HP的代表上台分享成績。她一開場特別以中文「早安，大家好」跟聽眾打招呼。

蘇姿丰指出，為了提供領先AI解決方案，將把重點放在三個優先事項上。首先，為AI訓練和推理提供廣泛的高效能、高能效運算引擎組合，包括CPU、GPU和NPU的使用。其次，建立一個開放、經過驗證且對開發人員友好的生態系統。第三，和合作夥伴共同創新，包括世界上最大的雲端、OEM和AI公司，共同努力將最好的人工智慧解決方案推向市場。

接著，蘇姿丰發表AMD全新的Zen 5核心，可為AI PC提供領先的效能和功能。她說，AMD將與許多合作夥伴一起推出新的Ryzen筆電和桌上型電腦處理器。蘇姿丰表示，全新的Ryzen 9000 CPU是世界上最快消費PC處理器，是一種全新的設計，具有極高的性能和令人難以置信的能源效率。