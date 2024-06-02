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AMD執行長蘇姿丰開講 王文淵率台塑三寶力挺 黃崇仁也現身

記者簡永祥／台北即時報導
AMD執行長蘇姿丰展示最新的AI PC處理器。（記者簡永祥／攝影）
AMD執行長蘇姿丰展示最新的AI PC處理器。（記者簡永祥／攝影）

台北電腦展前重量級專題演說今日由AMD執行長蘇姿丰接棒登場，稍早未出席輝達執行長黃仁勳演講的台塑集團大家長總裁王文淵，今日率台塑董事長林健男、台化董事長洪福源及台塑化董事長陳寶郎，林健男則是集團中唯一連二場參加的企業大老。王文淵受訪表示，很期待AI時代到來。同樣連二天出席的力積電董事長黃崇仁，則表示台灣有很完整發展AI生態，有機會成為AI島。

王文淵去年聽完黃仁勳的演講後表示，AI目前還在初發展起步當中相當具有潛力，預估未來的發展將會愈來愈快，同時應用場景與層面也會更多元與廣泛。今年他將首場聽講獻給蘇姿丰，同樣也表示很期待AI時代到來。

台塑集團近年來持續深化AI技術開發應用及數位轉型，並結合AR、VR及數位孿生技術，實現元宇宙應用，逐步發展整廠優化AI模組及營運數位化。

林健男受訪時表示，台塑積極培養自有AI技術人才，持續選派經營主管及優秀人才前往台灣人工智慧學校等專業機構受訓。今年還將建置自動機器學習及資料湖（Datalake）平台，利用自動化流程降低AI模型維護困難度，確保所有模型均能穩定運作。

不過相較黃仁勳提出要建構以台灣為基礎，邀集台灣合作夥伴一起打造AI工廠，蘇姿丰此次專題演講則避其鋒主打AI PC，一上台即宣稱推出全世界最強大的AI PC處理器，向英特爾叫陣意味濃厚。

據了解，英特爾基辛格也抵達台灣，並於今晚在寒舍艾美宴請台灣供應鏈，涵蓋伺服器和PC OEM廠，包括鴻海 、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星等。

台塑集團總裁王文淵和力積電董事長黃崇仁為AMD執行長蘇姿丰站台。王文淵受訪表示，...
台塑集團總裁王文淵和力積電董事長黃崇仁為AMD執行長蘇姿丰站台。王文淵受訪表示，很期待AI時代到來。（記者簡永祥／攝影）
AMD執行長蘇姿丰今日展示AMD各項AI平台。（記者簡永祥／攝影）
AMD執行長蘇姿丰今日展示AMD各項AI平台。（記者簡永祥／攝影）
台塑化董事長陳寶郎、台化董事長洪福源和台塑董事長林健男出席AMD執行長蘇姿丰專題...
台塑化董事長陳寶郎、台化董事長洪福源和台塑董事長林健男出席AMD執行長蘇姿丰專題演講。（記者簡永祥／攝影）

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