柯文哲預言民進黨版馬王政爭 柯建銘：等不到的
藍白推動國會改革法案，引發群眾上街包圍立法院的「青鳥行動」，也出現台總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘可能不同調的疑慮；民眾黨主席柯文哲表示，他曾向前總統蔡英文表示，可能會出現「民進黨版本的馬王政爭」。柯建銘今提出5點回應表示，這是柯文哲一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，民進黨將士用命，「柯文哲是等不到的」。
柯建銘批評，柯文哲大言不慚，慣於說謊，之後再說謊，轉移焦點、置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了。他說，柯文哲的人設和民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁一樣，沆瀣一氣、聯合賣台，全台皆知，不要再裝無辜。
柯建銘指出，民進黨在賴清德總統及行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過四天表決，對抗藍白聯手賣台，毀憲亂政，假改革真擴權，正要提覆議、釋憲，柯文哲卻亂言誣衊他與賴清德、卓榮泰不一致，是他一人所獨斷？柯文哲如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民，實在惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。
柯建銘說，動輒10萬人以上的青鳥活動、二次318，全民憤怒、沸騰，反對國會審查黑箱、反擴權，沒有討論，沒有民主、國會已死、民主已亡，國會香港化、人大化、台灣香港化、國家在生死存亡之秋，在懸崖邊，只有柯文哲不知道嗎？他批評說，民意反撲，響徹天際，柯文哲還掩耳盜鈴，自欺欺人，誰信？
柯建銘強調，民意反撲是衝著柯文哲、黃國昌、國民黨主席朱立倫、傅崐萁、立法院長韓國瑜，及藍白所有立委，加上中國而來的，「三歲小孩皆知」。
他表示，民進黨全黨一致，將士用命，柯文哲等不到民進黨馬王之爭的；他也認為不會有民眾黨馬王之爭，只有黃國昌取而代之為黨主席而已。他批評說，只有柯文哲、黃國昌下台、離開民眾黨，小草才會回來，才有理性、科學務實的民眾黨，以謝國人。
最後，柯建銘表示，柯文哲說民進黨從未找民眾黨談過任何法案合作？他請柯文哲不要鬼扯；擴權反國會改革法案，表決前修正案是藍白合提的，兩兆錢坑法案也是藍白合提的，要推責給民進黨沒溝通，是民進黨的錯嗎？民進黨一直說要討論、要協商、要合法表決、要符合程序正義，難道只有柯文哲沒聽到嗎？「就請柯文哲、黃國昌離開政壇吧，閉門謝過，讓民眾黨再生，這才是國之大幸也。」
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